Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната от ЕС в Никозия

Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия.

Форумът се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в нея ще участва и върховният представител на съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Във фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украйна в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност.



На неформалния съвет ще бъдат обсъдени ключови приоритети на Общата политика за сигурност и отбрана, съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред сигурността, отбранителната готовност и координацията на европейските усилия за нея, съобщиха от кипърското европредседателство.



В дискусията за Украйна министрите ще поставят специален акцент върху мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев.



Сред основните въпроси на сесията по морска сигурност ще са свободата на корабоплаване в светлината на последните развития на конфликта в Близкия изток, както и продължаващите европейски усилия за противодействие на руския сенчест флот.



Програмата на срещата в Никозия включва и обмен на мнения по Европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда.



Кипърското европредседателство постави сигурността и отбранителната готовност като първи от петте основни приоритета в програмата си, чиято цел е постигането на автономност на ЕС.

Президентът Илияна Йотова ще участва в конференция на тема "Към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море", съобщиха от прессекретариата на държавния глава.



Конференцията е организирана от фондация "Фридрих Еберт" и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).



В рамките на дискусията по време на конференцията, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030-а година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.



На 10-и юни 2026 г. държавният глава Илияна Йотова ще бъде домакин на Срещата на върха на Процеса, когато ще се отбележи 30-годишнината от създаването на инициативата. Тя е основен политически формат за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения между участниците.



Началото на инициативата е поставено в София на Срещата на министрите на външните работи на страните от Югоизточна Европа от 6-7 юли 1996 година. В нейните рамки е приета Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите.



На 01.07.2025 г. България пое за четвърти път председателството на Процеса, като съгласно Хартата му то се осъществява на ротационен принцип за едногодишен период. Поредното българско председателство ще приключи на 30-и юни.