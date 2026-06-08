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Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната от ЕС в Никозия

Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната от ЕС в Никозия

8 Юни, 2026 06:00, обновена 8 Юни, 2026 06:04 632 11

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  • отбрана-
  • сигурност-
  • никозия

Илияна Йотова ще участва в конференция за регионална сигурност

Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната от ЕС в Никозия - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия.

Форумът се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в нея ще участва и върховният представител на съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Във фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украйна в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност.

На неформалния съвет ще бъдат обсъдени ключови приоритети на Общата политика за сигурност и отбрана, съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред сигурността, отбранителната готовност и координацията на европейските усилия за нея, съобщиха от кипърското европредседателство.

В дискусията за Украйна министрите ще поставят специален акцент върху мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев.

Сред основните въпроси на сесията по морска сигурност ще са свободата на корабоплаване в светлината на последните развития на конфликта в Близкия изток, както и продължаващите европейски усилия за противодействие на руския сенчест флот.

Програмата на срещата в Никозия включва и обмен на мнения по Европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда.

Кипърското европредседателство постави сигурността и отбранителната готовност като първи от петте основни приоритета в програмата си, чиято цел е постигането на автономност на ЕС.

Президентът Илияна Йотова ще участва в конференция на тема "Към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море", съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Конференцията е организирана от фондация "Фридрих Еберт" и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

В рамките на дискусията по време на конференцията, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030-а година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

На 10-и юни 2026 г. държавният глава Илияна Йотова ще бъде домакин на Срещата на върха на Процеса, когато ще се отбележи 30-годишнината от създаването на инициативата. Тя е основен политически формат за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения между участниците.

Началото на инициативата е поставено в София на Срещата на министрите на външните работи на страните от Югоизточна Европа от 6-7 юли 1996 година. В нейните рамки е приета Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите.

На 01.07.2025 г. България пое за четвърти път председателството на Процеса, като съгласно Хартата му то се осъществява на ротационен принцип за едногодишен период. Поредното българско председателство ще приключи на 30-и юни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Коментиран от #11

    06:20 08.06.2026

  • 2 Още еди комуняга отива на

    8 2 Отговор
    екскурзия за ваша сметка. Докога ще търпим бкп/бсп на власт? До жан-виденова нова зима ли?

    Коментиран от #7

    06:20 08.06.2026

  • 3 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    МИТЕ, МИТЕЕЕ!

    06:23 08.06.2026

  • 4 Неформална среща

    5 1 Отговор
    И Стояновия Митьо и той в Кипър ще ходи !

    06:31 08.06.2026

  • 5 Харизанов

    5 1 Отговор
    Хайде и този като Гълъб Донев отива в Кипър за кеша от Главбулгарстрой ! Явно ще им дават на концесия магистралки!!! Браво Радев ,браво пичове ! Нали знаете ,че ще открием сметките Ви в чужбина след мандатчето Ви!!!

    06:39 08.06.2026

  • 6 аааа

    3 0 Отговор
    Те конференциите са безброй и представляват една безполезна говорилня. Напълно ненужно е да се ходи според мен, губене на време и пари. Т.нар. неформални разговори рядко съдържат нещо ценно. Всички се хилят и надлъгват лицемерно.

    06:53 08.06.2026

  • 7 Хахахахаахах

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Още еди комуняга отива на":

    Скрий се бре , пр@дль0000

    Коментиран от #9

    07:07 08.06.2026

  • 8 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Този див селянин,излизал ли е някога извън България?

    07:08 08.06.2026

  • 9 Аааа НЕ!

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахахаахах":

    Едно време се криех редовно на едно място, и излезе ти! А сети се каде е мястото!

    07:37 08.06.2026

  • 10 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Радев изпраща този,той даже и не може две думи свързани да каже,за да разберат в ЕС ,че България е на страната на Путин и няма да даде подкрепа

    07:38 08.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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