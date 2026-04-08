Спортът по ТВ в сряда (8 април)

8 Април, 2026 06:17 1 096 0

Ето какво може да гледаме днес

Павел Ковачев

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3

13.00 Гамба Осака – Банкок Диема спорт 3

16.30 Колоездене: Обиколка на Баския, трети етап, мъже Евроспорт 1

19.00 Волейбол, Левски – ЦСКА МАХ Спорт 2

18.00 Монтана – ЦСКА Диема спорт

18.00 Волейбол, ЦПВК – Левски БНТ 3

19.00 Волейбол, Бешикташ – Башчешехир МАХ Спорт 41

19.45 Брага – Бетис Би Ти Ви Екшън

20.00 Баскетбол, Бург ан Брес – Тюрк Телеком МАХ Спорт 1

20.30 Ботев (Пд) – Локомотив (Пд) Диема спорт

20.30 Баскетбол, Монако – АСВЕЛ МАХ Спорт 3

21.30 Волейбол, Лубе – Верона МАХ Спорт 2

22.00 ПСЖ – Ливърпул Би Ти Ви Екшън

22.00 Барселона – Атлетико Ринг

01.00 Депортиво (Куенка) – Сантос МАХ Спорт 4

02.00 НБА, Кливлънд – Атланта Диема спорт 2

03.30 Куско – Фламенго МАХ Спорт 4

04.30 НБА, Сан Антонио – Портлънд Диема спорт 3


