Барселона влиза в битката за Алесандро Бастони – преговорите с Интер вече са в ход

Каталунският колос Барселона официално е отправил предложение към Интер за звездния защитник Алесандро Бастони, разкриват източници от Италия, цитирани от Sport Mediaset. Испанският гранд е решен да подсили отбраната си с класния бранител, който самият е изразил желание да облече екипа на „блаугранас“ още това лято.

26-годишният национал на Италия вече е дал съгласието си за евентуален трансфер на „Камп Ноу“, а разговорите между двата клуба навлизат в решителна фаза.

Въпреки че договорът на Бастони с Интер е валиден до 2028 година, миланският клуб е склонен да изслуша оферти, след като по-рано през годината се отказа от идеята да удължи контракта му заради колебания във формата на защитника.

Барселона е готова да извади 45 милиона евро за подписа на Бастони, като се очаква заплатата му в Испания да надхвърли 5 милиона евро на сезон. Въпреки това, финансовите изисквания на Интер остават високи – първоначално се споменаваше сума от 80 милиона евро, но според последните информации „нерадзурите“ биха се съгласили на сделка при оферта около 60 милиона евро.