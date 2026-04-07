Барселона влиза в битката за Алесандро Бастони – преговорите с Интер вече са в ход

7 Април, 2026 15:38 548 1

Испанският тим е готов да извади 45 милиона евро

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Каталунският колос Барселона официално е отправил предложение към Интер за звездния защитник Алесандро Бастони, разкриват източници от Италия, цитирани от Sport Mediaset. Испанският гранд е решен да подсили отбраната си с класния бранител, който самият е изразил желание да облече екипа на „блаугранас“ още това лято.

26-годишният национал на Италия вече е дал съгласието си за евентуален трансфер на „Камп Ноу“, а разговорите между двата клуба навлизат в решителна фаза.

Въпреки че договорът на Бастони с Интер е валиден до 2028 година, миланският клуб е склонен да изслуша оферти, след като по-рано през годината се отказа от идеята да удължи контракта му заради колебания във формата на защитника.

Барселона е готова да извади 45 милиона евро за подписа на Бастони, като се очаква заплатата му в Испания да надхвърли 5 милиона евро на сезон. Въпреки това, финансовите изисквания на Интер остават високи – първоначално се споменаваше сума от 80 милиона евро, но според последните информации „нерадзурите“ биха се съгласили на сделка при оферта около 60 милиона евро.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    След като провали Италия на баража с червен картон първото полувреме, вече трябва да е по-евтин. Не че другите играха нещо.

    16:11 07.04.2026

