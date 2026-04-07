Минал през ЦСКА поема отбора на Георги Миланов

Бившият нападател на ЦСКА - Янис Зику е сочен за основен кандидат за треньорския пост в Динамо Букурещ. Според водещи спортни издания в северната ни съседка, Зику е фаворит да поеме „кучетата“ след края на настоящия сезон.

В момента 35-годишният специалист ръководи Фарул Констанца, но очакванията са, че след финала на шампионата ще се присъедини към Динамо, където играе и българският национал Георги Миланов.

Настоящият наставник на Динамо – Желко Копич, който преди това води Ботев Пловдив, е с изтичащ договор и шансовете за неговото подновяване изглеждат минимални. Въпреки че хърватският треньор успя да стабилизира отбора и да го изведе до по-високо ниво през последните две години, възможностите за класиране в европейските клубни турнири остават ограничени.

В момента Динамо Букурещ заема шеста позиция в румънската Суперлига, като има 27 точки в шампионската група.

Янис Зику остави ярка следа в българския футбол, след като през сезон 2011/2012 облече екипа на ЦСКА София. В рамките на едва 15 мача той реализира впечатляващите 13 гола, с което си спечели обичта на „армейската“ публика. След само един сезон на стадион „Българска армия“, Зику бе трансфериран в Южна Корея.