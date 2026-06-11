Чочо Попйорданов щеше да навърши 62 години днес

На 11 юни се навършват 62 години от рождението на един от най-обичаните български актьори – Чочо Попйорданов. Петър Иванов Попйорданов, известен на всички като Чочо, е роден на 11 юни 1964 г. в София. Той е син на дългогодишния директор на Киноцентър „Бояна“ и генерален директор на БНТ Иван Попйорданов и отрано попада в среда, свързана с изкуството и киното. Въпреки това сам извоюва мястото си сред големите имена на българската сцена.

След обучение във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Крикор Азарян и Тодор Колев, който завършва през 1989 г., Чочо започва професионалния си път в театър „София“ и Малък градски театър „Зад канала“, а от 1994 г. става част от трупата на Народен театър „Иван Вазов“.

На театралната сцена той създава редица ярки образи в спектакли като „В полите на Витоша“, „Сън в лятна нощ“, „Бурята“, „Човекът, който прави дъжд“, „Хъшове“ и „Чайка“. Колегите му често го определят като актьор с рядка харизма, способност да съчетава драматизъм и чувство за хумор и невероятно сценично присъствие.

Широката публика го помни най-вече от филмите „Вчера“, „Адио Рио“, „Любовното лято на един льохман“, „Сезонът на канарчетата“, „Граница“, „След края на света“ и „Дунав мост“. През 90-те години той се превръща в един от най-търсените български киноактьори, а ролите му във филмите на периода остават еталон за цяло поколение зрители.

Любопитен факт е, че още преди да завърши театралната академия, Чочо вече има зад гърба си няколко филмови участия. През 1994 г. печели признание за ролите си в поредица от успешни български продукции, а за изпълнението си във филма „Граница“ получава престижната награда „Златен Баяр“ в Белгия за най-добра мъжка роля. Той е и носител на награда „Аскеер“ за ролята си в спектакъла „Човекът, който прави дъжд“.

Освен с таланта си, Чочо Попйорданов остава в паметта на близките си като човек с огромно сърце, чувство за справедливост и неподправена човечност. Сред най-често цитирани негови думи са: „Гордея се само с едно – че мога да обичам ужасно много“.

На 5 май 2013 г. България загуби своя любим актьор след трагичен инцидент.