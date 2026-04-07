Цветомир Найденов: The Voice/ La Voz от СК на БФС се направи на сляп - пускай CV в jobs.mx

Финансовият двигател на ЦСКА 1948, Цветомир Найденов, отправи язвителни забележки към работата на Съдийската комисия към БФС. Повод за реакцията му стана последното издание на рубриката "На фокус", където се анализират спорните моменти от изминалия кръг в българската efbet Лига.

Найденов не скри разочарованието си от факта, че Александър Костадинов, отговорен за прегледа на спорните ситуации, е пропуснал да разгледа остро влизане на Квадво Дуа срещу Егор Пархоменко. Според бизнесмена, този пропуск не е случаен, а е поредното доказателство за тенденциозност и прикриване на нередности.

В социалните мрежи Найденов публикува саркастичен коментар, в който сравни поведението на представителя на СК с уменията на професионален преговарящ от мексиканските картели.

"Както и предполагах. Знам си стоката!

The Voice/ La Voz от СК на БФС се направи на сляп за това положение и го прикри…този пичага спокойно може да бъде нает от мексиканските картели да води преговори по телефона за откуп ….притежава всички необходими качества

Евала, Майсторе! Пускай CV в jobs.mx", написа Найденов във Фейсбук.