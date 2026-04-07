Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Цветомир Найденов: The Voice/ La Voz от СК на БФС се направи на сляп - пускай CV в jobs.mx

7 Април, 2026 19:06 439 0

Босът на ЦСКА 1948 публикува саркастичен коментар

Снимка: gong.bg
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Финансовият двигател на ЦСКА 1948, Цветомир Найденов, отправи язвителни забележки към работата на Съдийската комисия към БФС. Повод за реакцията му стана последното издание на рубриката "На фокус", където се анализират спорните моменти от изминалия кръг в българската efbet Лига.

Найденов не скри разочарованието си от факта, че Александър Костадинов, отговорен за прегледа на спорните ситуации, е пропуснал да разгледа остро влизане на Квадво Дуа срещу Егор Пархоменко. Според бизнесмена, този пропуск не е случаен, а е поредното доказателство за тенденциозност и прикриване на нередности.

В социалните мрежи Найденов публикува саркастичен коментар, в който сравни поведението на представителя на СК с уменията на професионален преговарящ от мексиканските картели.

"Както и предполагах. Знам си стоката!

The Voice/ La Voz от СК на БФС се направи на сляп за това положение и го прикри…този пичага спокойно може да бъде нает от мексиканските картели да води преговори по телефона за откуп ….притежава всички необходими качества

Евала, Майсторе! Пускай CV в jobs.mx", написа Найденов във Фейсбук.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове