ФИФА стартира разследване срещу испанската футболна федерация след сигнал от българския съдия Георги Кабаков

7 Април, 2026 22:44 1 668 2

Причината - расистки скандирания по време на приятелския мач между Испания и Египет

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната футболна федерация (ФИФА) обяви началото на дисциплинарно производство срещу Кралската испанска футболна федерация (RFEF). Причината – расистки скандирания, разнесли се от трибуните по време на приятелския мач между Испания и Египет, завършил без голове на 31 март на стадиона на „Еспаньол“.

Главният съдия на срещата, българинът Георги Кабаков, е документирал инцидента в официалния си доклад, което е дало старт на разследването. По време на двубоя част от феновете са издигнали обидни възгласи – „Който не скача, е мюсюлманин“, които бързо се разпространиха в социалните мрежи и предизвикаха остри реакции по цял свят.

В официално изявление до медиите ФИФА потвърди, че започва дисциплинарна процедура срещу RFEF заради случилото се. Организацията подчертава, че няма да толерира никакви прояви на расизъм и дискриминация, независимо от мащаба или контекста.

Възможните санкции за испанската федерация варират – от сериозни финансови глоби до задължителни кампании и послания срещу расизма по време на бъдещи срещи на националния отбор. Засега не се предвижда затваряне на стадиони за публика, но ФИФА ясно заявява, че ще следи изкъсо развитието на случая.


