Хулио Веласкес: Не мисля, че мачът в Добрич ще се отрази по някакъв начин

8 Април, 2026 19:35 625 0

Треньорът на Левски даде традиционната си пресконференция

Снимка: БГНЕС
Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес сподели, че не търси никакви извинения за равенството в Добрич, нито в отсъстващите играчи за двубоя с „Арда“.

„Добре се справихме с възстановяването след последния ни мач. Истина е, че получихме сериозен шамар с техния втори гол. Истина е обаче, че пък и ние успяхме да вкараме нашето второ попадение в добавеното време – 96-а минута. Добре реагирахме на всичко, което се случи, анализирахме мача и това, което се случи от първата до последната минута и вече сме тотално насочени към мача утре“, започна Веласкес.

„Майкон и Кристиан Димитров са натрупали значително игрово време и сега ще отсъстват. Затова обаче са на разположение останалите, за да търсим решения. Абсолютно доверие имам във всички футболисти. Ще потърсим най-добрите 11 за утрешния мач“, продължи треньорът.

„Във връзка с терена както споменах и след последния мач, като че ли всички са изненадани от моите думи и това, което е посочил един треньор. Всички трябва да сме обединени около мнението, че на терен като този в Добрич не трябва да се играе, ако се търси израстване и по-високо ниво. Всеки, който ме познава, знае, че никога не търся извинения. В това отношение независимо дали във футболния или личния ми живот нямам проблем да поемам отговорност. Но конкретно за този двубой много боли, когато работиш 24 часа 7 дни в седмицата и начина ни на игра е определен на 70 процента от терена. Оттам-насетне не е в моето полезрение и способност да променя каквото и да било. Искам да бъда добре разбран, да не се интерпретират по някакъв друг начин моите думи. Утре ще играем на нормален терен, където може да победи един от двата отбора. Това, което ние ще се опитаме, е да представим всички футболни аргументи и да спечелим този мач“, сподели още испанският специалист.

„Не мисля, че мачът в Добрич ще се отрази по някакъв начин – положителен или отрицателен. Както във всеки мач, амбициите и желанията ще са максимални. Много добре се справят момчетата и заслужават висока оценка. Много високо оценявам тяхната работа. Вярваме в нашите възможности, осъзнавайки, че утре ни чака съвсем друг мач, в сравнение с последния. Ще се опитаме да изиграем добър мач и да го отведем там, където искаме. Няма никакъв шанс да мислят за ЦСКА. Това е нещо съвсем различно. Фокусът е тотално в мача с „Арда“. Играчите не отдават по-голямо или по-малко значение на който и да е мач. Най-важният мач е следващият. Това послание е ясно в съблекалнята и отбора и го показваме смятам във всеки мач. Заради това аз нямам никакво съмнение и сме тотално фокусирани върху мача утре“, завърши Веласкес.


