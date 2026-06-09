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Килиан Мбапе засенчва целия национален отбор на Франция

Килиан Мбапе засенчва целия национален отбор на Франция

9 Юни, 2026 22:12 646 0

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Нападателят впечатлява с невероятна статистика преди Мондиал 2026

Килиан Мбапе засенчва целия национален отбор на Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе продължава да пише история с националната фланелка на Франция. Само на прага на третото си Световно първенство, той вече е отбелязал повече голове за „Les Bleus“, отколкото всички негови съотборници, които ще го придружат на Мондиал 2026 в Северна Америка. С впечатляващите 56 попадения в 98 мача, Мбапе се превръща в истински кошмар за противниковите защити и гордост за френските фенове.

В последния си приятелски двубой преди големия форум, Франция се наложи с 3:1 над Северна Ирландия. Всички голове за „петлите“ бяха дело на Майкъл Олисе, който демонстрира отлична форма и самочувствие. Въпреки това, общият брой попадения на всички останали играчи в състава възлиза едва на 25 – далеч зад головата сметка на Мбапе.

Сега вниманието се насочва към Мондиал 2026, където Франция ще се изправи срещу Сенегал (16 юни), Ирак (23 юни) и Норвегия (26 юни) в груповата фаза.


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