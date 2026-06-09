Министър Керязов: "Със сигурност България трябва да има нов модерен национален стадион, но това подлежи на анализи"

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов представи пред представители на медиите приоритетите, по които ще работи заедно със своя екип, актуалното състояние на системата, основните предизвикателства пред нея, както и мерките, които предстои да бъдат предприети.

Като водещи приоритети в областта на спорта бяха определени развитието на детско-юношеския спорт, повишаването на физическата активност сред учениците и създаването на по-добри условия за подготовка и развитие на елитните състезатели. Министър Керязов подчерта, че държавата има специален ангажимент към българските спортисти и тяхната подготовка, като ще бъдат положени всички усилия бюджетните ограничения и финансовата ситуация в страната да не се отразят върху тяхното обезпечаване.

Сред приоритетите в областта на младежката политика развитието на мрежата от Mладежки центрове в страната, както и предприемането стъпки за проучване на готовността в България да бъде изграден регионален Европейски младежки център под егидата на Съвета на Европа. Акцент ще бъде поставен и върху превенцията на зависимости сред младите хора. В тази връзка Министерството на младежта и спорта ще работи съвместно с Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването, както и с всички други институции за реализирането на координирани политики и инициативи.

По време на пресконференцията беше представено и финансовото състояние на дружествата към Министерството на младежта и спорта.

Министърът посочи, че Национална спортна база ЕАД, „Сердика спортни имоти“ ЕАД и „Академика 2011“ ЕАД отчитат значителни финансови загуби за изминалата година. По предварителни данни счетоводната загуба през 2025 г. е в размер на близо 4 млн. лева за „Сердика спортни имоти“, близо 2 млн. лева за „Академика 2011“, както и 3 млн. лева за Национална спортна база. Според министър Керязов това налага цялостен преглед на управлението на дружествата и начина на стопанисване на държавната спортна инфраструктура.

Предстои извършването на проверки на договорните отношения и механизмите за отдаване под наем на спортните бази с цел повишаване на прозрачността, оптимизиране на разходите и изграждане на ефективен модел за управление на държавната спортна инфраструктура.

Специално внимание ще бъде отделено и на Българския спортен тотализатор, който министърът определи като стратегически инструмент за финансиране на спорта. Ще бъдат анализирани възможностите за повишаване на ефективността и приходите на дружеството, както и всички постъпили сигнали за потенциално неизгодни договори и нарушения.

Министърът заяви, че преди да бъдат предприети кадрови или структурни промени, ще бъде проверено цялостното състояние на дружествата и ще бъде разгледана наличната документация и постъпваща информация.

Ръководството на министерството поставя като ключов приоритет подобряването на спортната инфраструктура в страната, тъй като състоянието на част от базите не отговаря на съвременните изисквания. Беше коментирана и необходимостта от изграждането на нов модерен национален стадион.

„Водени са разговори от предходни управления за нов национален стадион, но не е стигано до конкретика. Със сигурност България трябва да има нов модерен национален стадион, но това подлежи на анализи. Разговори е имало, но процесът не е бил продължен“, заяви министър Керязов.

Министър Керязов коментира и натрупаните през годините проблеми в част от спортните федерации, които създават напрежение и затрудняват развитието на спорта.

Според него е необходимо законодателството да бъде актуализирано така, че спортистите да не стават заложници на продължителни административни и съдебни спорове. Министерството ще започне широк диалог със спортните федерации, състезателите, треньорите и академичната общност при подготовката на промени в Закона за физическото възпитание и спорта. Като примери за необходимостта от системни решения бяха посочени продължаващите казуси в автомобилния спорт, шахмата и вдигането на тежести, където дългогодишни спорове и обжалвания създават несигурност за клубове, състезатели и треньори.

Енчо Керязов заяви, че Министерството на младежта и спорта ще следва политика на открито управление и прозрачност, като ръководството е готово регулярно да представя публична информация за изпълнението на поставените цели, предприетите мерки и постигнатите резултати.

Той представи и заместник-министъра на спорта Юлия Тодорова, като обяви, че до края на месеца съставът на политическия кабинет ще бъде допълнен с още един заместник-министър.