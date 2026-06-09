Реал Мадрид изненада феновете с ексклузивни екипи, посветени на Папата

Вчерашният ден ще остане завинаги в историята на Реал Мадрид. Легендарният стадион „Сантиаго Бернабеу“ се изпълни с възторг, когато папа Лъв XIV, известен привърженик на „белите“, прекрачи прага на храма на футбола. Президентът на клуба, Флорентино Перес, лично приветства духовния водач и му поднесе специален подарък – уникален екип на Реал Мадрид.

Вдъхновени от този незабравим момент, ръководството на мадридския гранд реши да зарадва своите почитатели с лимитирана серия фланелки, посветени на папската визита. Новият екип вече краси витрините на официалните магазини и онлайн платформите на клуба. Цената на тази колекционерска находка е 195 евро, а количествата са строго ограничени – истинско бижу за всеки запален фен и ценител на футболната история.

Над 70 хиляди души изпълниха трибуните, за да приветстват главата на Римокатолическата църква. Атмосферата бе наелектризираща, а емоциите – неподправени. Сцената се превърна в символ на обединението между спорт и духовност, а споменът за този ден ще остане жив в сърцата на всички присъстващи.

Не е тайна, че папите често са проявявали страст към най-популярната игра. Предшественикът на Лъв XIV – папа Франциск, също бе запален футболен фен. Аржентинският духовник неведнъж е изразявал симпатиите си към спорта, а срещата му с Лионел Меси преди и след триумфа на Аржентина на Световното първенство в Катар през 2022 година остана в историята.