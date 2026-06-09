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Реал Мадрид изненада феновете с ексклузивни екипи, посветени на Папата

Реал Мадрид изненада феновете с ексклузивни екипи, посветени на Папата

9 Юни, 2026 21:29 581 1

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Историческа среща на „Сантиаго Бернабеу“ вдъхнови лимитирана серия фланелки

Реал Мадрид изненада феновете с ексклузивни екипи, посветени на Папата - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вчерашният ден ще остане завинаги в историята на Реал Мадрид. Легендарният стадион „Сантиаго Бернабеу“ се изпълни с възторг, когато папа Лъв XIV, известен привърженик на „белите“, прекрачи прага на храма на футбола. Президентът на клуба, Флорентино Перес, лично приветства духовния водач и му поднесе специален подарък – уникален екип на Реал Мадрид.

Вдъхновени от този незабравим момент, ръководството на мадридския гранд реши да зарадва своите почитатели с лимитирана серия фланелки, посветени на папската визита. Новият екип вече краси витрините на официалните магазини и онлайн платформите на клуба. Цената на тази колекционерска находка е 195 евро, а количествата са строго ограничени – истинско бижу за всеки запален фен и ценител на футболната история.

Над 70 хиляди души изпълниха трибуните, за да приветстват главата на Римокатолическата църква. Атмосферата бе наелектризираща, а емоциите – неподправени. Сцената се превърна в символ на обединението между спорт и духовност, а споменът за този ден ще остане жив в сърцата на всички присъстващи.

Не е тайна, че папите често са проявявали страст към най-популярната игра. Предшественикът на Лъв XIV – папа Франциск, също бе запален футболен фен. Аржентинският духовник неведнъж е изразявал симпатиите си към спорта, а срещата му с Лионел Меси преди и след триумфа на Аржентина на Световното първенство в Катар през 2022 година остана в историята.



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  • 1 Мдаааа

    0 3 Отговор
    🤣😂🤣🤣😂 НАЙ ГОЛЯМАТА МАФИЯ В СВЕТА РЪКА ЗА РЪКА С НАЙ ГОЛЯМАТА МАФИЯ В ФУТБОЛА .🤣🤣🤣😂🤣🤣КОЛКО ТИПИЧНО

    21:33 09.06.2026

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