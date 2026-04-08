Националите до 16г. загубиха с дузпи от Южна Африка

Националният отбор на България по футбол до 16 години отстъпи на Южна Африка след изпълнение на дузпи в последния си двубой от Турнира за развитие на УЕФА.

След успеха с 1:0 над Косово в първата среща и драматичната победа над Грузия, дошла отново след изпълнение на наказателни удари, днес младите „лъвове“ бяха близо до нов положителен резултат, но изпуснаха аванс от два гола и в крайна сметка отстъпиха след дузпи.

Селекцията, водена от Светослав Петров, поведе с 2:0 през втората част и контролираше развитието на двубоя, но в заключителните 12 минути допусна изравняване за 2:2.

Двете попадения за "лъвчетата" бяха дело на Николай Неделчев. За гостите най-напред Табанг Макоба намали в 79-ата минута, а в 83-ата Селаело Молоиси прати топката в мрежата за 2:2.

По регламент победителят трябваше да бъде излъчен след изпълнение на дузпи.

При ударите от бялата точка футболистите на Южна Африка демонстрираха по-голяма ефективност и спечелиха със 7:5.

Така българският тим завършва участието си в турнира с две победи и едно поражение, оставяйки добри впечатления с представянето си и демонстрирайки характер в хода на надпреварата.



Стартов състав: Александър Митев, Антон Даскалов, Мартин Кузманов, Александър Динев, Николай Неделчев, Александър Сираков, Калоян Недев (29 – Марк Илков), Томи Хаджиев, Петър Петров, Кристиян Митрушев (77 – Красимир Николов), Денислав Димитров (63 – Виктор Иванов)