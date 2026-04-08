Манчестър Юнайтед се готви да се раздели с Андре Онана

Манчестър Юнайтед е на прага на промяна под рамката на вратата. Според информация на The Daily Mail, ръководството на "червените дяволи" е взело категорично решение да се раздели с камерунския страж Андре Онана още през този трансферен прозорец. Въпреки амбициите на Онана да се завърне от наема си в турския Трабзонспор и да се пребори за титулярното място, плановете на клуба са насочени в друга посока.

Новият любимец на феновете – белгиецът Сен Ламенс – се утвърди като безспорен номер едно под рамката, след като изигра 25 мача и записа впечатляващите 5 "сухи мрежи" във Висшата лига. Именно неговото представяне убеди мениджърите на Юнайтед, че бъдещето на вратарския пост принадлежи на Ламенс. Финансовият аспект също не е за подценяване.

Със заплата от 120 хиляди паунда на седмица и още две години по договор, Онана се превръща в скъп резервен вариант. Клубът е решен да намали разходите и да си върне част от инвестираните 47 милиона паунда, които плати за камерунския национал през 2023 година. Очаква се в най-скоро време да започнат официални преговори за бъдещето на 30-годишния вратар.

Освен Трабзонспор, интерес към Онана проявяват и други европейски грандове като Бешикташ и Монако, както и няколко клуба от амбициозната Саудитска Арабия.