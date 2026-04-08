Манчестър Юнайтед се готви да се раздели с Андре Онана

8 Април, 2026 21:51 555 0

  • манчестър юнайтед-
  • андре онана-
  • сен ламенс-
  • трансфер-
  • вратар-
  • висша лига-
  • футболни новини-
  • трабзонспор-
  • бешикташ-
  • монако-
  • саудитска арабия

Ангел Лазаров

Манчестър Юнайтед е на прага на промяна под рамката на вратата. Според информация на The Daily Mail, ръководството на "червените дяволи" е взело категорично решение да се раздели с камерунския страж Андре Онана още през този трансферен прозорец. Въпреки амбициите на Онана да се завърне от наема си в турския Трабзонспор и да се пребори за титулярното място, плановете на клуба са насочени в друга посока.

Новият любимец на феновете – белгиецът Сен Ламенс – се утвърди като безспорен номер едно под рамката, след като изигра 25 мача и записа впечатляващите 5 "сухи мрежи" във Висшата лига. Именно неговото представяне убеди мениджърите на Юнайтед, че бъдещето на вратарския пост принадлежи на Ламенс. Финансовият аспект също не е за подценяване.

Със заплата от 120 хиляди паунда на седмица и още две години по договор, Онана се превръща в скъп резервен вариант. Клубът е решен да намали разходите и да си върне част от инвестираните 47 милиона паунда, които плати за камерунския национал през 2023 година. Очаква се в най-скоро време да започнат официални преговори за бъдещето на 30-годишния вратар.

Освен Трабзонспор, интерес към Онана проявяват и други европейски грандове като Бешикташ и Монако, както и няколко клуба от амбициозната Саудитска Арабия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

