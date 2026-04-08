Христо Янев: Този отбор се бори до последно

Старши треньорът на ЦСКА - Христо Янев коментира успеха с 1:0 над Монтана в двубой от 29-ия кръг на efbet Лига.

"Това е част от правилата на играта. Старахме се през цялото време да осъществим натиск и да създаваме положения срещу един компактен отбор във формация 4-5-1. Не ни позволиха да имаме много пространства. На моменти нямахме решения как да пробием техния блок. Тази победа ни дава много добра енергия, която да използваме и в следващите мачове", заяви той, цитиран от gong.bg.

"Лидер в този отбор трябва да е на база човешки и футболни качества. Ние трябва да сме един колектив и да се види, че този отбор се бори до последно без значение пред какви трудности се изправя и когато имаме този дух, сме много силен отбор. Не искам да изказвам съмнения за ситуацията с Брахими. Знаем, че има пет картона. Това решение ни изненада и го взехме в групата. Бяхме подготвени след това за решението и се оказа правилна преценката ни", добави специалистът.

"Всеки мач е важен за извървяването на нашия мач. Когато започнеш с толкова голям негатив от точки, е много важно да побеждаваш и да не губиш. Много важен резултат, който искахме и това са много важни три точки и показваме, че не се предаваме пред нищо и никой. Искаме да докажем борба и дух на всички, които обичат клуба", завърши Христо Янев.