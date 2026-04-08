Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Янев: Този отбор се бори до последно

8 Април, 2026 22:49 635 3

Наставникът на ЦСКА коментира победата над Монтана

Христо Янев: Този отбор се бори до последно - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на ЦСКА - Христо Янев коментира успеха с 1:0 над Монтана в двубой от 29-ия кръг на efbet Лига.

"Това е част от правилата на играта. Старахме се през цялото време да осъществим натиск и да създаваме положения срещу един компактен отбор във формация 4-5-1. Не ни позволиха да имаме много пространства. На моменти нямахме решения как да пробием техния блок. Тази победа ни дава много добра енергия, която да използваме и в следващите мачове", заяви той, цитиран от gong.bg.

"Лидер в този отбор трябва да е на база човешки и футболни качества. Ние трябва да сме един колектив и да се види, че този отбор се бори до последно без значение пред какви трудности се изправя и когато имаме този дух, сме много силен отбор. Не искам да изказвам съмнения за ситуацията с Брахими. Знаем, че има пет картона. Това решение ни изненада и го взехме в групата. Бяхме подготвени след това за решението и се оказа правилна преценката ни", добави специалистът.

"Всеки мач е важен за извървяването на нашия мач. Когато започнеш с толкова голям негатив от точки, е много важно да побеждаваш и да не губиш. Много важен резултат, който искахме и това са много важни три точки и показваме, че не се предаваме пред нищо и никой. Искаме да докажем борба и дух на всички, които обичат клуба", завърши Христо Янев.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цецо

    3 1 Отговор
    Смешници.

    23:20 08.04.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    1 1 Отговор
    Рядко противен тип! Още като младеж беше боклук! Оказва се обаче , че е талантлив треньор, успя да вдигне чорбата от гроба! Дали наистина е така ще покажат мачовете с Подуяне?

    23:44 08.04.2026

  • 3 ДрБр

    0 1 Отговор
    Само ЦСКА

    00:31 09.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове