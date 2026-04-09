Български клуб е сред лидерите в света по развитие на млади играчи

9 Април, 2026 14:15 791 1

Още пет наши тима са в Топ 100

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Септември София е сред световните лидери в развитието на млади футболисти, похвалиха се от клуба.

Тимът на Христо Арангелов заема 11-о място в света сред отборите от най-добрите 50 първенства по минути, дадени на футболисти под 21 години. Това показва докладът на Футболната обсерватория (CIES), базиран на ясни критерии и статистически анализ за последните пет години.

През този период Септември е дал шанс на 45 футболисти под 21 години, които са получили 23,4% от игровите минути в първия отбор. Още по-показателно е, че младите играчи до 24 години заемат водеща роля в състава.

В престижната класация Септември се нарежда редом до утвърдени европейски академии и клубове, известни със своята работа с млади футболисти.

Освен Септември, в топ 50 попадат още два български отбора – Славия и Ботев Пловдив, а в първите 100 са също Добруджа, Спартак Варна и Левски.

„За нас това признание е резултат от ясна философия:
👉🏻 да изграждаме футболисти, да вярваме в младите и да им даваме шанс да се развиват на най-високо ниво.
Продължаваме по този път.“, пишат още от Септември.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    2 0 Отговор
    Глупости!

    14:23 09.04.2026

