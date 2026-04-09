Български клуб е сред лидерите в света по развитие на млади играчи

Септември София е сред световните лидери в развитието на млади футболисти, похвалиха се от клуба.
Тимът на Христо Арангелов заема 11-о място в света сред отборите от най-добрите 50 първенства по минути, дадени на футболисти под 21 години. Това показва докладът на Футболната обсерватория (CIES), базиран на ясни критерии и статистически анализ за последните пет години.
През този период Септември е дал шанс на 45 футболисти под 21 години, които са получили 23,4% от игровите минути в първия отбор. Още по-показателно е, че младите играчи до 24 години заемат водеща роля в състава.
В престижната класация Септември се нарежда редом до утвърдени европейски академии и клубове, известни със своята работа с млади футболисти.
Освен Септември, в топ 50 попадат още два български отбора – Славия и Ботев Пловдив, а в първите 100 са също Добруджа, Спартак Варна и Левски.
Top development clubs as per % of minutes by U2⃣1⃣s over last 5⃣ years, 5⃣0⃣ top divisions 🌐— CIES Football Obs (@CIES_Football) April 8, 2026
🥇 @FCNordsjaelland 🇩🇰 44.7% ❗️
🥈 #MSKZilina 🇸🇰 35.5%
🥉 @RedBullSalzburg 🇦🇹 35.0%
Data for all clubs 👉 https://t.co/5fPONLxkLr
#ASTrencin 🇸🇰 #RukhLviv 🇺🇦 #Zeleziarne 🇸🇰 #DefensorSC… pic.twitter.com/A5iFuhHuGD
„За нас това признание е резултат от ясна философия:
👉🏻 да изграждаме футболисти, да вярваме в младите и да им даваме шанс да се развиват на най-високо ниво.
Продължаваме по този път.“, пишат още от Септември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опааа
14:23 09.04.2026