Български клуб е сред лидерите в света по развитие на млади играчи

Септември София е сред световните лидери в развитието на млади футболисти, похвалиха се от клуба.

Тимът на Христо Арангелов заема 11-о място в света сред отборите от най-добрите 50 първенства по минути, дадени на футболисти под 21 години. Това показва докладът на Футболната обсерватория (CIES), базиран на ясни критерии и статистически анализ за последните пет години.

През този период Септември е дал шанс на 45 футболисти под 21 години, които са получили 23,4% от игровите минути в първия отбор. Още по-показателно е, че младите играчи до 24 години заемат водеща роля в състава.

В престижната класация Септември се нарежда редом до утвърдени европейски академии и клубове, известни със своята работа с млади футболисти.

Освен Септември, в топ 50 попадат още два български отбора – Славия и Ботев Пловдив, а в първите 100 са също Добруджа, Спартак Варна и Левски.

„За нас това признание е резултат от ясна философия:

👉🏻 да изграждаме футболисти, да вярваме в младите и да им даваме шанс да се развиват на най-високо ниво.

Продължаваме по този път.“, пишат още от Септември.