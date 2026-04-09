Новини
Спорт »
Световен футбол »
Цветомир Найденов припомни как са го “рязали” два пъти срещу Левски

Цветомир Найденов припомни как са го “рязали” два пъти срещу Левски

9 Април, 2026 14:30 742 7

  • цска 1948-
  • цветомир найденов-
  • левски-
  • футбол

Първият път било “дъното на съдийството” от 1989 г. насам

Цветомир Найденов припомни как са го “рязали” два пъти срещу Левски - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов продължава да е много активен в социалните мрежи на тема “съдийство”. Последните му два поста са свързани с реферски решения от мачове с Левски, в които главни действащи лица са Никола Попов, Станислав Тодоров и Георги Кабаков.

“Понеже много фенове ме питаха за мнение за спорната ситуация в Стара Загора… припомням им тази ситуация преди 5 г … на ВАР пак е Нотариуса, главен съдия е сегашния шеф на съдиите. Ръката според изискванията на The Voice/La Voz е стегната и увеличава обема на тялото замесените лица са същите и преди 5 години … само The Voice/ La Voz e нов … може би”, пише Найденов за мач между двата отбора, играл се на “Герена” преди 5 години.

“Темата с неотсъдените дузпи стана доста актуална напоследък, та нека си припомним ДЪНОТО на българското съдийство от 1989 г насам. Никола Попов или по-известен като Попи, отсъди дузпа и след факс от Космоса си отмени решението, а още нямаше ВАР в Ефбет лига.

Тогава СК на БФС нямаше рубриката The Voice/ La Voz в уои tube, но излезе некъв невиждан и нечуван наглец, който тогава беше нейн шеф и обясни, че Попи си върнал като на видео филм в мозъка си случилите се събития на терена и правилно отменил отсъдената дузпа.

Демек, Попи си има интегриран ВАР в главата и може да си връща мислено спорните моменти”, пише Найденов пък за двубой между ЦСКА 1948 и Левски на “Васил Левски”, в който Попов първо отсъди зузпа в полза на “червените” при резултат 0:0, но после размисли и я отмени. По това време все още нямаше въведен ВАР.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    8 0 Отговор
    Тоя е отрязан откъм акъл още с раждането си!

    14:31 09.04.2026

  • 2 числа

    8 1 Отговор
    "Много фенове",този изкуствено създаден отбор,няма такива

    Коментиран от #5

    14:44 09.04.2026

  • 3 Ийгъл

    5 3 Отговор
    E то срещу Леефски е нормално съдиите да ги подкрепят.Те иначе не могат да станат шампиони.

    15:12 09.04.2026

  • 4 кУмУнист

    5 0 Отговор
    Бистришкия тигър Шмъркан пак е прекалил с пудрата.

    15:17 09.04.2026

  • 5 Левски 1914

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "числа":

    Вашия отбор е изкуствено създаден , два отбора от Б група да се обединят и да носят името на трети, който е ФАЛИРАЛ !

    15:38 09.04.2026

  • 6 тоя на

    2 0 Отговор
    2 магарета сеното не може да раздели .. иначе все да се обяснява

    16:31 09.04.2026

  • 7 пенсионер

    0 0 Отговор
    До колкото си спомням, а аз съм на доста години, хазарта у нас е ЗАБРАНЕН. Особено рекламата му. ДО кога такива като ТОЗИ, ще са с превилегии и дейността им ще се подминава каточели ни казват "добър ден",. Особено Тази дейност след като е забранена не подлежи ли на санкция? Тръгнете по която и да е магистрала у нас и се огледайте. Покрай пътя ще видите много пана с реклами, но тези за хазарта са много повече от другите. Ние ако сами не се пазиме, никой не може да ни опази. А ако имате желание прескочете до Студенски град и "се порадвайте" на резултата от всичко това.

    18:41 09.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове