Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тиери Анри за изгонването на Кубарси: Не, не, не… това не е червен картон

9 Април, 2026 12:29 1 201 7

  • тиери анри-
  • барселона-
  • футбол-
  • атлетико мадрид-
  • шампионска лига

Минута преди почивката защитникът на домакините получи директен червен картон за нарушение срещу откъсващия се сам срещу вратаря Джулиано Симеоне

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният френски нападател на Барселона от миналото Тиери Анри смята, че съдиите са сгрешили с изгонването на Пау Кубарси в изминалия двубой между каталунците и Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Минута преди почивката защитникът на домакините получи директен червен картон за нарушение срещу откъсващия се сам срещу вратаря Джулиано Симеоне. Първоначално главният арбитър Ищван Ковач вдигна само жълт картон, но колегите му от ВАР му препоръчаха да го промени на червен и той се вслуша в тяхното мнение.

Това се оказа ключов момент, защото от последвалия удар гостите поведоха с 1:0, а по-късно в мача реализира и втори гол за крайното 2:0.

“Не, не, не… за мен това не е червен картон - заяви Анри в студиото на CBS Sports. - Съжалявам. Разбирам правилото – последен човек, предотвратяване на голова възможност, но трябва да се гледа ситуацията. Топката не е напълно под контрол, ъгълът не е идеален и все още има разстояние до вратата. Сигурни ли сме, че ще отбележи? Аз не съм убеден. За мен това е жълт картон, не червен. Защото в момента, в който го изгониш, променяш целия мач. А в Шампионската лига трябва да си 100% сигурен. Мисля, че съдията прибърза с това решение. Ламин Ямал е напълно съкрушен. Той даде всичко от себе си тази вечер, опита всичко възможно. Но го подведоха.“

Реваншът в Мадрид е идния вторник.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    5 7 Отговор
    Съдийската бригада не беше на ниво...видя се,Съдиите вече разчитат на ВАР и за такива дребни. неща да промениш целият мач...трябват радикални промени и за ВАР и за засадите...губи футбола...за сега само парите печелят..

    12:40 09.04.2026

  • 2 Ястребово око

    11 3 Отговор
    Червен си е. Стига вече с толерира ето на по силните.

    Коментиран от #3, #6

    12:50 09.04.2026

  • 3 я виж добре

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Ястребово око":

    повторението и кажи кубарси посегна ли по някакъв начин към татьовото??? или си фен на реал и мразиш барса и не искаш да разбереш истината

    12:55 09.04.2026

  • 4 Не, не, ама да

    10 1 Отговор
    Аре, у лево.

    13:11 09.04.2026

  • 5 МАМУНЕ ДА МЪЛЧИШ

    10 2 Отговор
    А В ПРЕДНИЯ МАЧ В МАДРИД,НАРИСУВАН Ч.КАРТОН ОТМЕНИХА НА БАРСА. АЙ ДА ВИ КАТАЛУНСКИТЕ СТАНДАРТИ.

    13:15 09.04.2026

  • 6 Абсолютен

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ястребово око":

    аман от специалисти. Akо беше на другата врата ще е червен, но сега не бил.....

    13:33 09.04.2026

  • 7 Факт

    1 2 Отговор
    Каквото и да говорят специалистите, чувстваше се стремеж за леко ощетяване на Барса! Дали не разчистват пътя на Байерн?! ВАР съдията е германец ц....

    13:50 09.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове