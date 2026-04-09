Тиери Анри за изгонването на Кубарси: Не, не, не… това не е червен картон

Легендарният френски нападател на Барселона от миналото Тиери Анри смята, че съдиите са сгрешили с изгонването на Пау Кубарси в изминалия двубой между каталунците и Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Минута преди почивката защитникът на домакините получи директен червен картон за нарушение срещу откъсващия се сам срещу вратаря Джулиано Симеоне. Първоначално главният арбитър Ищван Ковач вдигна само жълт картон, но колегите му от ВАР му препоръчаха да го промени на червен и той се вслуша в тяхното мнение.

Това се оказа ключов момент, защото от последвалия удар гостите поведоха с 1:0, а по-късно в мача реализира и втори гол за крайното 2:0.

“Не, не, не… за мен това не е червен картон - заяви Анри в студиото на CBS Sports. - Съжалявам. Разбирам правилото – последен човек, предотвратяване на голова възможност, но трябва да се гледа ситуацията. Топката не е напълно под контрол, ъгълът не е идеален и все още има разстояние до вратата. Сигурни ли сме, че ще отбележи? Аз не съм убеден. За мен това е жълт картон, не червен. Защото в момента, в който го изгониш, променяш целия мач. А в Шампионската лига трябва да си 100% сигурен. Мисля, че съдията прибърза с това решение. Ламин Ямал е напълно съкрушен. Той даде всичко от себе си тази вечер, опита всичко възможно. Но го подведоха.“

Реваншът в Мадрид е идния вторник.