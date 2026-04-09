Обяснението на главния съдия за неотстъдената дузпа за Барселона в Шампионската лига

Главният арбитър Ищван Ковач е видял много добре какво се случва в спорната ситуация в наказателното поле на Атлетико Мадрид, за която от Барселона настояваха да получат дузпа. Става дума за положението малко след началото на втората част на изминалия двубой от четвъртфиналите в Шампионската лига, при който защитникът на гостите Марк Пубий спря топката с ръка, след като преди това с нея беше играл вратарят Хуан Мусо. Съдията обаче е бил убеден, че кълбото не е било вкарано в игра, заради което не е посочил бялата точка.
Това твърди журналистът и съдийски анализатор Хосе Футо. Пред „Кадена Копе“ той разкри каква е била комуникацията в тези моменти, която е довела до липсата на сигнал за нарушение: „ВАР не се намеси, защото Ковач е казал на германския арбитър във ВАР стаята, че според неговата преценка и интерпретация топката не е в игра. Ковач е заявил, че намерението на Мусо, вратаря на Атлетико Мадрид, не е било да въведе топката в игра“.
Футо добавя, че ВАР не може да направи нищо повече, тъй като това е твърдо решение на съдията, което не може да бъде променено: „Тъй като това е действие, което подлежи на интерпретация и е защитимо на терена, ВАР не се намеси. Червеният картон на Кубарси например е незащитим, това е очевиден червен картон, за който ВАР трябва да те извика, както и направи“, добави той, без да е ясно откъде е разбрал какво точно са си говорили съдиите.
Спорната ситуация предизвика огромни полемики и от Барса обмислят да подадат официална жалба до УЕФА заради това решение, тъй като се чувстват абсолютно ощетени. Във всеки случай УЕФА имаше съдийски наблюдател на мача, който ще изготви доклад.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НА КАЛПАВ КОСМОНАВТ
Коментиран от #2
14:11 09.04.2026
2 Факти
До коментар #1 от "НА КАЛПАВ КОСМОНАВТ":Съдията се издъни мощно. Коке направи 3 фала за задължителен жълт картон и получи такъв само за втория. Първият не му го показа, защото беше в началото на мача, а третият не му го показа, защото трябваше да го изгони. Всичко това се случи преди червения за Кубарси. Ако съдията беше свирил както трябва и Коке беше изхвърчал как щеше да свърши мача според теб? Съдията пожали Коке не веднъж, а два пъти за да не "разваля мача" и затова после показа на Кубарси жълт - той знаеше колко скандално щеше да бъде да го изгони докато Коке е още на терена. Да, ама ВАР го извика и край - съдията вече нямаше къде да ходи и трябваше да извади червен. Глупавото е, че ВАР се намесва само за червени, но не и за жълти, нищо, че два жълти правят червен. Затова мачовете трябва да бъдат съдени от изкуствен интелект, който ще взема решения за милисекунди ще ги съобщава в слушалката на рефера, който само ще ги изпълнява. За нула време ще обучат изкуствения да отсъжда перфектно. Ще го захранят със записи от всички налични мачове. Ще го пуснат да следи една година световния футбол и спорните положения ще бъдат гласувани онлайн от всички лицензирани рефери. Оттам нататък той ще се дообучава сам. С един куршум се решават три проблема - неволна човешка грешка, пристрастие и корупция. Да не говорим, че ще спестят пари за заплати за рефери. Тоя рефер получава 20 000 евро на месец защото е "голям специалист". За мача снощи е получи 8 500 евро и отделно му плащат самолета и хотела, а накрая
16:47 09.04.2026