Обяснението на главния съдия за неотстъдената дузпа за Барселона в Шампионската лига

Главният арбитър Ищван Ковач е видял много добре какво се случва в спорната ситуация в наказателното поле на Атлетико Мадрид, за която от Барселона настояваха да получат дузпа. Става дума за положението малко след началото на втората част на изминалия двубой от четвъртфиналите в Шампионската лига, при който защитникът на гостите Марк Пубий спря топката с ръка, след като преди това с нея беше играл вратарят Хуан Мусо. Съдията обаче е бил убеден, че кълбото не е било вкарано в игра, заради което не е посочил бялата точка.

Това твърди журналистът и съдийски анализатор Хосе Футо. Пред „Кадена Копе“ той разкри каква е била комуникацията в тези моменти, която е довела до липсата на сигнал за нарушение: „ВАР не се намеси, защото Ковач е казал на германския арбитър във ВАР стаята, че според неговата преценка и интерпретация топката не е в игра. Ковач е заявил, че намерението на Мусо, вратаря на Атлетико Мадрид, не е било да въведе топката в игра“.

Футо добавя, че ВАР не може да направи нищо повече, тъй като това е твърдо решение на съдията, което не може да бъде променено: „Тъй като това е действие, което подлежи на интерпретация и е защитимо на терена, ВАР не се намеси. Червеният картон на Кубарси например е незащитим, това е очевиден червен картон, за който ВАР трябва да те извика, както и направи“, добави той, без да е ясно откъде е разбрал какво точно са си говорили съдиите.

Спорната ситуация предизвика огромни полемики и от Барса обмислят да подадат официална жалба до УЕФА заради това решение, тъй като се чувстват абсолютно ощетени. Във всеки случай УЕФА имаше съдийски наблюдател на мача, който ще изготви доклад.