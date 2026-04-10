Треньорът на Левски: Остават 7 важни мача, независимо дали са дербита

Треньорът на Левски Хулио Веласкес коментира успеха над Арда с 1:0, че мачът бил труден и здрав.

Той отбеляза, че червеният картон на противника помогнал, след като неговият отбор започнал нервно битката на „Герена“ от 29 кръг на efbet Лига.

В следващия кръг Левски се изправя срещу големия съперник ЦСКА.

„Труден, здрав мач, срещу отбор, който излезе, за да вземе поне точка от срещата. Червеният картон ни помогна, защото започнахме нервно и нетърпеливо. След това полека започнахме да напипваме темпото на мача и да търсим начин да създадем опасности. Може би тази доза търпение, която проявихме, се оказа ключова“, сподели Веласкес пред DIEMA SPORT.

“Всеки мач за мен е важен, с ЦСКА предстоят още мачове, не само този в понеделник. На терена вътре се усеща атмосферата. Но ние трябва да запазим емоционално равновесие и трябва да знаем, че ни остават 7 важни мача, независимо дали са дербита. Фокусирани сме. Относно победата, всяка една е важна, трите точки повдигат духа на отбора”, каза още той.