Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в петък (10 април)

10 Април, 2026 07:45 808 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Павел Ковачев

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1

13.00 Спартак – Добруджа Диема спорт

15.30 ЦСКА 1948 – Ботев (Вр) Диема спорт

16.30 Колоездене: Обиколка на Баския, пети етап, мъже Евроспорт 1

18.00 Славия – Септември Диема спорт

19.15 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Академик (Пд) МАХ Спорт 2

19.30 Карлсруе – Арминия Диема спорт 3

20.00 ФК Париж – Монако Диема спорт 2

20.00 Голф, Европейски тур Нова спорт

20.30 Баскетбол, Монако – Барселона МАХ Спорт 1

21.30 Аугсбург – Хофенхайм Диема спорт 3

21.30 Баскетбол, Партизан – Жалгирис МАХ Спорт 2

21.45 Рома – Пиза МАХ Спорт 3

22.00 Реал – Жирона МАХ Спорт 4

22.00 Уест Хем – Уулвърхемптън Диема спорт

22.05 Марсилия – Мец Диема спорт 2

03.45 Суперкарс, първо състезание в Таупо МАХ Спорт 1


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове