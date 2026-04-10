Ясен е съдията за дербито ЦСКА - Левски

10 Април, 2026 22:14

Вижте всички назначения за 30-ия кръг

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мариян Гребенчарски ще ръководи предстоящото дерби между ЦСКА и Левски, съобщиха от Съдийската комисия. Чаканият от цяла България мач ще се играе в понеделник (13 април) от 16:00 часа на националния стадион "Васил Левски". Асистент-съдии ще бъдат опитните Георги Тодоров и Иво Колев, а четвърти арбитър - Любослав Любомиров.

За ВАР ще отговарят Никола Попов и Димитър Димитров, а съдийски наблюдател ще е Валентин Добрев.

28-годишният Гребенчарски ще свири за първи път ЦСКА - Левски, като през есента бе четвърти съдия на дербито.

През тази кампания до момента той е ръководил два двубоя на "червените" - победите над Добруджа (1:0) в Добрич и над Локомотив София (2:0) от 1/16-финалите за Купата на България. Гребенчарски е свирил само една среща на "сините" - загубата от Лудогорец с 0:1 за Суперкупата на България.

Б Ъ Л Г А Р С К И Ф У Т Б О Л Е Н С Ъ Ю З

СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ

Срещи от 30 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026

13 април 2026 г., понеделник, 16:00 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Левски
ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Иво Николаев Колев
4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Димитър Димитров Димитров
СН:Валентин Желев Добрев

13 април 2026 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Даниел Милков НиковАС2:Теодор Пешев Петров
4-ТИ:Тодор Недялков КировВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Геро Георгиев Писков
СН:Николай Йорданов Колев

14 април 2026 г., вторник, 18:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС:Станимир Лозанов ТренчевАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:Михаел Петков ПавловВАР:Ивайло Красимиров НенковАВАР:Георги Димитров Давидов
СН:Антон Симеонов Генов

14 април 2026 г., вторник, 20:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Ботев АД
ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Тодор Василев ВуковАС2:Александър Христов Апостолов
4-ТИ:Кристиян Младенов ТодоровВАР:Драгомир Димитров ДрагановАВАР:Георги Милков Гинчев
СН:Георги Крумов Виделов

15 април 2026 г., сряда, 18:00 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС:Васил Петров МиневАС1:Станимир Илков ИлковАС2:Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Любослав Бисеров ЛюбомировАВАР:Йордан Петров Петров
СН:Георги Василев Йорданов

15 април 2026 г., сряда, 20:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945
ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:Тодор Недялков КировВАР:Волен Валентинов ЧинковАВАР:Георги Петров Стоянов
СН:Цветан Кръстев Кръстев

16 април 2026 г., четвъртък, 17:00 ч.
ПФК Септември Сф - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Владимир Вълков Вълков
СН:Венцислав Иванов Гаврилов

16 април 2026 г., четвъртък, 19:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Славия 1913
ГС:Валентин Станчев ЖелезовАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:Петър Димов АспаруховВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Георги Петров Стоянов
СН:Цветан Георгиев Георгиев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.


  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    Ако не е Боби Близнака няма смисъл да се гледа.

    22:26 10.04.2026

