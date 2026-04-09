Алисон каза „да” на Ювентус: преговорите за тригодишен договор са в ход

Ювентус премина от думи към действия за Алисон Бекер. „Бианконерите” са насочили поглед към 33-годишния бразилски вратар на Ливърпул още от началото на 2026 година, а контактите с обкръжението на играча са дали положителен резултат, пише “La Gazzetta dello Sport”.

Алисон е отворен за трансфер в Торино и оптимизмът в лагера на Ювентус расте. Преговорите са насочени към тригодишен договор, естествено при по-ниско заплащане в сравнение с английската му заплата.

Връзката между Алисон и Спалети не е случайна, като двамата са работили заедно по времето, когато бразилецът беше вратар на Рома. Тренирал при него, Алисон познава изискванията и стила на тосканския треньор, което би улеснило интеграцията. Спалети е наясно, че следващия сезон Ювентус трябва да се бори за скудетото и опитът и харизмата на бразилеца между стълбовете биха били далеч от маловажен детайл.