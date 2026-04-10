Бунт срещу Кристиано Роналдо и Ал Насър!: Направо да му дадат титлата!

Бунт срещу Кристиано Роналдо и Ал Насър! Той започна след двубоя между Ал Фейха и Ал Ахли, завършил при резултат 1:1. След срещата английският нападател на гостите Айвън Тони, както и съотборникът му Галено, открито обвиниха официалните лица в пристрастност и директна намеса в битката за шампионската титла.

Най-големият трус дойде след последния съдийски сигнал, когато Айвън Тони разкри скандална реплика на четвъртия рефер Абдулрахман Ал-Султан. Според думите на нападателя, изказването е направено, докато главният съдия е преглеждал спорна ситуация със системата ВАР.

„Не знам дали съдията изключи микрофона си, преди да ми го каже, но думите му бяха: „Фокусирайте се върху Азиатската Шампионска лига“. Как може официално лице да изрече подобно нещо по време на мач? Настояваме аудиозаписите да бъдат публикувани, за да могат феновете да чуят истината“, заяви бесният Тони.

Тази реплика бе изтълкувана като директно послание към Ал Ахли, че отборът „няма право“ да се меси в спора за трофея, който към момента изглежда запазен за Ал Насър на Кристиано Роналдо. Трябва да се отбележи обаче, че в битката за титлата е и Ал Хилал, който е на 2 точки зад лидера, но има и мач повече.

„Могат да му дадат титлата, това искат, така или иначе искат да ни елиминират от шампионата, искат да дадат титлата на един човек, това е неуважително към нашия клуб “, написа съотборникът на Тони в Ал Ахли - Галено.

„Цял сезон се свирят подобни дузпи, но когато стигнем до ключовия момент от кампанията, критерият изведнъж се променя. Много добре знаем в чия полза се прави всичко това. За тези, които преследваме в класирането...“, добави английският национал.

„Следващия път мога да доведа някого от моя квартал, който си няма понятие от футбол, и пак ще се справи много по-добре от тези клоуни! Пълна лудост е как можеш да си затвориш очите за подобни неща в толкова решаващи моменти“, написа още нападателят.

Германският наставник на Ал Ахли Матиас Яйсле също не спести критиките си, определяйки съдийството като „срамно“.

Ръководството на клуба предприе незабавни действия. Внесен е официален протест до Саудитската футболна федерация. Поискано е публично оповестяване на всички разговори между съдиите на терена и ВАР стаята.

Интересен факт е, че Ал Насър остава единственият отбор от голямата четворка, който до момента не е подал нито едно оплакване.