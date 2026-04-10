Левски със само едно излизане от София до края на сезона, Лудогорец го чакат 5 дълги пътувания

10 Април, 2026 13:00 788 5

  • левски-
  • футбол-
  • лудогорец-
  • цска

Павел Ковачев

След резултатите в 29-ия кръг на efbet Лига разликата между Левски и Лудогорец е 9 точки. Отборът на Хулио Веласкес пречупи трудно Арда с 1:0, докато разградчани не успяха да пробият Черно море - 0:0.

До края на сезона остават още 7 кръга, което значи, че "сините" се нуждаят минимум от 15 точки, за да си гарантират спечелването на първа титла от 2009 г. насам.

Голям плюс за Левски в оставащите 7 кръга - един от редовния сезон и шест от плейофите, е, че те ще напуснат София само веднъж - за гостуването на Лудогорец в Разград. Останалите 6 мача са в столицата - три издания на дербито с ЦСКА, едно домакинство на Лудогорец, както и две срещи с ЦСКА 1948.

Това е много добра новина за Хулио Веласкес, защото отборът му няма да обикаля страната през седмица.

От друга страна, в оставащите 7 мача до края на сезона в efbet Лига, Лудогорец ще има 4 дълги пътувания - едно до Кърджали в последния кръг от редовния сезон, както и по едно на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 в плейофите.

Отделно от това, "орлите" има и двата полуфинала с ЦСКА за Sesame Купа на България, което значи, че им предстои още една визита в София, като така дългите пътувания за разградчани стават общо 5.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Левски 1914

    7 5 Отговор
    Мача с доведения Литекс от Микре не е никакво дерби!

    Коментиран от #3

    13:03 10.04.2026

  • 2 Само Лефски

    7 5 Отговор
    Браво на съдиите и Гонзо, ще станем шампоани!

    13:05 10.04.2026

  • 3 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Да, тия смешните от гeйaренa са доста слаби!

    Коментиран от #5

    13:21 10.04.2026

  • 4 ВСИЧКИ И ВСИЧКО

    2 4 Отговор
    Им помага на танас и ВЕЛАСКАС но те поне и са бягащи по тъча не мой ги стигнеш по тръпкотия. Със любезното съдействие на шиша и тупа съдии вар и Гонзо пък може и да станем шампиони. И МАХНЕТЕ ТОЗИ НАДПИС ГОЛЕМ ТАНАС ВЪН.

    13:26 10.04.2026

  • 5 Ами...лапай

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Литекс с лиценза на Чавдар са най- добрите

    13:51 10.04.2026

