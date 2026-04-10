Левски със само едно излизане от София до края на сезона, Лудогорец го чакат 5 дълги пътувания

След резултатите в 29-ия кръг на efbet Лига разликата между Левски и Лудогорец е 9 точки. Отборът на Хулио Веласкес пречупи трудно Арда с 1:0, докато разградчани не успяха да пробият Черно море - 0:0.

До края на сезона остават още 7 кръга, което значи, че "сините" се нуждаят минимум от 15 точки, за да си гарантират спечелването на първа титла от 2009 г. насам.

Голям плюс за Левски в оставащите 7 кръга - един от редовния сезон и шест от плейофите, е, че те ще напуснат София само веднъж - за гостуването на Лудогорец в Разград. Останалите 6 мача са в столицата - три издания на дербито с ЦСКА, едно домакинство на Лудогорец, както и две срещи с ЦСКА 1948.

Това е много добра новина за Хулио Веласкес, защото отборът му няма да обикаля страната през седмица.

От друга страна, в оставащите 7 мача до края на сезона в efbet Лига, Лудогорец ще има 4 дълги пътувания - едно до Кърджали в последния кръг от редовния сезон, както и по едно на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 в плейофите.

Отделно от това, "орлите" има и двата полуфинала с ЦСКА за Sesame Купа на България, което значи, че им предстои още една визита в София, като така дългите пътувания за разградчани стават общо 5.