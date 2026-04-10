Арда поздрави Георги Иванов и поиска обяснение за червения картон срещу Левски

Ръководството на Арда отправи молба към Съдийската комисия към Българския футболен съюз след загубата от Левски с 0:1 в четвъртък. От кърджалийски клуб молят за обяснение за втория жълт картон, който Лъчезар Котев получи още през първото полувреме на двубоя на стадион „Георги Аспарухов“.
От Арда също поздравиха президента на родната футболна централа Георги Иванов за позицията му спрямо Георги Кабаков по-рано през деня.
Ето какво написаха от Арда:
Ръководството на ПФК АРДА отправя молба към Съдийската комисия към БФС, ако може в своята традиционна рубрика в You Tube канала на БФС, да включи, разгледа и обясни, както на нас, така и на футболната общественост причината за показания втори жълт, съответно червен картон на футболиста на ПФК АРДА Лъчезар Котев.
С пожелания за весели празници на всички, които ръководят българското съдийство.
P.S. ПФК АРДА поздравява Президента на БФС Георги Иванов за неговата позиция, относно преразглеждане от страна на Съдийската комисия за всички отсъждания на рефера Георги Кабаков в последните няколко кръга.
До коментар #2 от "пешо":КЪМ ГОНЗО. И ЕДНО ЩЕ ВИ ПИША КАЖА. НЕ Е ВАЖНО ЩО ЗА дипломКа ИМАШ. А КАКВО ТИ Е У ГЛАВАТА СЪРЦЕТО И ДУШАТА. ТЕ МНОГО СЪС дипломи върховни пък излизат НАЙ ГОЛЕМИТЕ НЕКАДЪРНИЦИ И МУШЕННИЦИ. А ЗА КАРТОНА И НЕ САМО ТОЗИ И ДУЗПИ И ТОТО И ДАРЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ СА ВЪВ ДУШИТЕ И СЪРЦАТА НА КОРУМПИРАНИТЕ И СЪС ВИСОКИ дипломи. НО ХУБАВО Е ДА ИМА ПУКАНКИ И ТРЪПКА ПРЕД ТИВИТО
До коментар #1 от "Мимч":Втори жълт, на практика червен картон и сините продължават да мечтаят! Синя приказка от картони, дузпи, ВАР и....... ето я титлата! Мечтата е сбъдната напълно нечестно!😂😂😂😂
