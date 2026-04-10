Арда поздрави Георги Иванов и поиска обяснение за червения картон срещу Левски

10 Април, 2026 13:28 799 6

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Арда отправи молба към Съдийската комисия към Българския футболен съюз след загубата от Левски с 0:1 в четвъртък. От кърджалийски клуб молят за обяснение за втория жълт картон, който Лъчезар Котев получи още през първото полувреме на двубоя на стадион „Георги Аспарухов“.

От Арда също поздравиха президента на родната футболна централа Георги Иванов за позицията му спрямо Георги Кабаков по-рано през деня.

Ето какво написаха от Арда:

Ръководството на ПФК АРДА отправя молба към Съдийската комисия към БФС, ако може в своята традиционна рубрика в You Tube канала на БФС, да включи, разгледа и обясни, както на нас, така и на футболната общественост причината за показания втори жълт, съответно червен картон на футболиста на ПФК АРДА Лъчезар Котев.

С пожелания за весели празници на всички, които ръководят българското съдийство.

P.S. ПФК АРДА поздравява Президента на БФС Георги Иванов за неговата позиция, относно преразглеждане от страна на Съдийската комисия за всички отсъждания на рефера Георги Кабаков в последните няколко кръга.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мимч

    7 6 Отговор
    Ако БФС вземе да се занимава и с обяснение за всеки картон на играчи,каква става тя.Къде в света го има това.Да питат съдията да им обясни.Смешна работа...

    Коментиран от #6

    13:36 10.04.2026

  • 2 пешо

    13 5 Отговор
    феновете на ЦСКА дават 10 000 евро който покаже снимка на ГЕОРГИ ИВАНОВ гонзо като абитуриент

    Коментиран от #5

    13:36 10.04.2026

  • 3 Мунчо

    6 2 Отговор
    Ами какъвто жълт картон получи Костадинов, въпрос че игра първи с топката, такъв жълт получи и играча на Арда с малката разлика, че това беше втори за него....какво толкова има да се обяснява, като всичко е ясно - "играе за/с топката, но самото влизане е рисково за здравето на играча- ТОЧКА

    13:51 10.04.2026

  • 4 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    7 5 Отговор
    Яко подпиране на рогатите

    13:52 10.04.2026

  • 5 СТИГА СЪС ТЕЗИ ОБИДИ

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    КЪМ ГОНЗО. И ЕДНО ЩЕ ВИ ПИША КАЖА. НЕ Е ВАЖНО ЩО ЗА дипломКа ИМАШ. А КАКВО ТИ Е У ГЛАВАТА СЪРЦЕТО И ДУШАТА. ТЕ МНОГО СЪС дипломи върховни пък излизат НАЙ ГОЛЕМИТЕ НЕКАДЪРНИЦИ И МУШЕННИЦИ. А ЗА КАРТОНА И НЕ САМО ТОЗИ И ДУЗПИ И ТОТО И ДАРЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ СА ВЪВ ДУШИТЕ И СЪРЦАТА НА КОРУМПИРАНИТЕ И СЪС ВИСОКИ дипломи. НО ХУБАВО Е ДА ИМА ПУКАНКИ И ТРЪПКА ПРЕД ТИВИТО

    13:55 10.04.2026

  • 6 Ъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мимч":

    Втори жълт, на практика червен картон и сините продължават да мечтаят! Синя приказка от картони, дузпи, ВАР и....... ето я титлата! Мечтата е сбъдната напълно нечестно!😂😂😂😂

    14:36 10.04.2026

