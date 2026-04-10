Вратарят на Ливърпул си урежда трансфер в Италия, сделката е близо

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер е дал съгласието си за сензационно завръщане в италианската Серия А, съобщават източници, близки до преговорите. Бразилският страж е приел предложението на Ювентус, след като е бил постигнат сериозен напредък в разговорите между неговите представители и „бианконерите“.

Въпреки че наскоро Ливърпул активира клауза за удължаване на договора му до 2027 г., се смята, че този ход е бил по-скоро стратегически – с цел клубът да си осигури трансферна сума, вместо да го изгуби безплатно. 33-годишният бразилец, който е на „Анфийлд“ от 2018 г., започна да страда от поредица мускулни контузии, което накара ръководството на „мърсисайдци“ да потърси дългосрочна промяна.

С пристигането на Гиорги Мамардашвили, който се очаква да поеме ролята на първи избор под рамката от следващия сезон, Алисон е преценил, че е време за ново предизвикателство.

Ключова фигура в сделката е треньорът на Ювентус Лучано Спалети. Двамата работиха заедно в Рома преди рекордния трансфер на бразилеца в Ливърпул. Според италианското издание Gazzetta dello Sport, Алисон е отворен към идеята за тригодишен договор с гранда от Торино. Ювентус търси опитен лидер, който да замени Микеле Ди Грегорио и да донесе стабилност в отбраната.

Макар в Ливърпул Алисон да получава значителна заплата (около 150 000 паунда на седмица), се очаква той да приеме леко намаление на възнаграждението си в замяна на по-дълъг договор в Италия. Ливърпул вероятно ще поиска сума в порядъка на 15-20 милиона евро за правата на своя легендарен вратар.

Ако сделката се осъществи, това ще отбележи края на една ера в Ливърпул, където Алисон спечели всичко възможно – от Висшата лига до Шампионската лига, превръщайки се в един от най-титулуваните вратари в историята на клуба.