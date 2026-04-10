ФИФА обяви реферите за Световното първенство през лятото

10 Април, 2026 14:29 402 1

Международната футболна централа (ФИФА) назначи 52-ма съдии за Световното първенство през лятото, включително поляка Шимон Марчиняк, който ръководи финала през 2022 година между отборите на Аржентина и Франция, съобщи агенция ДПА.

ФИФА определи още 88 помощник-съдии и 30 ВАР-рефери за турнира, който ще се проведе от 11 юни до 19 юли в Съединените щати, Мексико и Канада.

Съдиите са от 50 федерации-членки от всички конфедерации на ФИФА и включват шест жени.

Стефани Фрапар от Франция стана първата жена, ръководила двубой от Световното първенство за мъже преди четири години в Катар, но сега не е част от списъка на реферите за Мондиал 2026.

„Фактът, че бяха избрани шест жени съдии, продължава тенденция, започната преди четири години в Катар, тъй като се стремим да развием женското съдийство“, каза председателят на Съдийската комисия на ФИФА Пиерлуиджи Колина.

Рекордният брой от 170 длъжностни лица е с 41 повече от 2022-а, тъй като Световното първенство е разширено от 32 на 48 участници и предстоят 104 мача.

„Избраните длъжностни лица са най-добрите в света. Те бяха част от по-широк набор от специалисти, които бяха идентифицирани и наблюдавани през последните три години. Те са посещавали семинари и са съдийствали на турнири на ФИФА. Освен това, представянето им в мачове на национално и международно ниво беше редовно оценявано“, обясни Колина.


    И нито един българин, поздравления!

    14:37 10.04.2026

