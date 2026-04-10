Южноамериканската футболна конфедерация подкрепи Джани Иинфантино за четвърти мандат

Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ) официално обяви своята подкрепа за Джани Инфантино, в случай че той реши да се кандидатира за четвърти мандат като президент на ФИФА.

Въпреки че Инфантино все още не е потвърдил официално участието си в изборите за периода 2027–2031 г., съветът на КОНМЕБОЛ излезе с изявление, в което „единодушно изрази своята подкрепа“ за лидерството на 56-годишния швейцарец.

Президентът на южноамериканската централа Алехандро Домингес се обърна към него с думите: „Президент Джани Инфантино, благодарим Ви за Вашия постоянен ангажимент към развитието на южноамериканския футбол и за лидерството, упражнявано на глобално ниво. Ние дълбоко ценим Вашата близост до нашия регион и Вашата визия за продължаване на растежа на играта в световен мащаб“.

КОНМЕБОЛ е първата федерация, която публично застава зад преизбирането на Инфантино. Той пое поста през 2016 г., наследявайки Сеп Блатер, и бе преизбран без опозиция през 2019 г. и отново през 2023 г. По време на своето управление Инфантино настоява за разширяване на турнирите на ФИФА, като тазгодишното Световно първенство в Северна Америка ще бъде първото с участието на 48 отбора, а Световното първенство за жени през 2023 г. вече бе разширено до 32 тима.

Въпреки това, мандатът му е обект и на критики, свързани с въпроси около управлението и претоварването на футболния календар.