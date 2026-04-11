Венци Стефанов за Галин Иванов: Каква легенда на Славия, бе?!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов бе много разочарован от драматичното поражение с 1:2 от Септември София в "Овча купел". "Белите" изпуснаха точката след гола на бившия капитан на тима Галин Иванов дълбоко в добавеното време.
„След тази загуба не ми се говори. Загубихме... Пожелавам здраве на момчетата!", отрони той.
Стефанов обаче реагира остро на въпрос, свързан с Галин Иванов..
"Каква? Какво? Каква легенда на Славия, бе?! Легенда на Славия...", избухна президентът, видимо ядосан.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
