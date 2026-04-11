Венци Стефанов за Галин Иванов: Каква легенда на Славия, бе?!

11 Април, 2026 07:28 1 200 4

След тази загуба не ми се говори

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов бе много разочарован от драматичното поражение с 1:2 от Септември София в "Овча купел". "Белите" изпуснаха точката след гола на бившия капитан на тима Галин Иванов дълбоко в добавеното време.

„След тази загуба не ми се говори. Загубихме... Пожелавам здраве на момчетата!", отрони той.

Стефанов обаче реагира остро на въпрос, свързан с Галин Иванов..

"Каква? Какво? Каква легенда на Славия, бе?! Легенда на Славия...", избухна президентът, видимо ядосан.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Витоша СФ 🐂

    4 1 Отговор
    Дедо Венци лягай да спиш гол охлюв...

    08:04 11.04.2026

  • 2 Бут Баро

    1 1 Отговор
    Те такава Фенци дето ви го набутах за второто гол да ми пиеш ..млякото..

    08:09 11.04.2026

  • 3 Тренер

    2 1 Отговор
    Тоя шегобиец съсипа българския футбол.

    08:20 11.04.2026

  • 4 БатВенци

    2 1 Отговор
    Легенда на черното тото, играч от много висока класа!

    08:25 11.04.2026

