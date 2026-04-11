Мустафа Санфаре: В България всички са от Левски, даже и полицаите

Докато лекува контузия, Мустафa Сангаре се превърна в гид.

Нападателят на Левски посрещна в София известния френски влогър Юс, който направи специално видео под заглавие „От предградието до евротурнирите – 72 часа в България с Мустафа Сангаре“, пише "Мач телеграф".

В началото на видеото Юс пита какъв отбор е Левски, а Сангаре отговаря:

„Това е най-големият отбор в България. Тук всички са от Левски, даже и полицаите. Онзи ден тръгнах да носия айпада си на ремонт и по пътя, докато шофирам, минах покрай един полицейски бус. И от него ми свирнаха с клаксон. Аз не бях направил никакво нарушение, но се оказа че единият полицай ме е познал и просто ме поздрави. Левски има фенове навсякъде в България. Това е като Марсилия във Франция. Лудогорец пък е ПСЖ, те имат най-големият ресурс. ЦСКА пък е другият клуб с много фенове“, разказа Сангаре.