Мустафа Санфаре: В България всички са от Левски, даже и полицаите

11 Април, 2026 10:59 283 2

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Докато лекува контузия, Мустафa Сангаре се превърна в гид.

Нападателят на Левски посрещна в София известния френски влогър Юс, който направи специално видео под заглавие „От предградието до евротурнирите – 72 часа в България с Мустафа Сангаре“, пише "Мач телеграф".

В началото на видеото Юс пита какъв отбор е Левски, а Сангаре отговаря:

„Това е най-големият отбор в България. Тук всички са от Левски, даже и полицаите. Онзи ден тръгнах да носия айпада си на ремонт и по пътя, докато шофирам, минах покрай един полицейски бус. И от него ми свирнаха с клаксон. Аз не бях направил никакво нарушение, но се оказа че единият полицай ме е познал и просто ме поздрави. Левски има фенове навсякъде в България. Това е като Марсилия във Франция. Лудогорец пък е ПСЖ, те имат най-големият ресурс. ЦСКА пък е другият клуб с много фенове“, разказа Сангаре.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил Левски

    0 1 Отговор
    С такива като Мустафа, въобще не си поплювах!

    11:04 11.04.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Тека е Мустафа,защото българските полицай са мноо умни!🐄🐄🐄🤗🤣👍

    11:05 11.04.2026

