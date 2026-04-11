Съдбоносният април е най-силен за Гуардиола и най-слаб за Артета

11 Април, 2026 12:00 531 0

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

С наближаването на финала на сезона в Премиър лийг април може да се окаже решаващият месец за лидера Арсенал и най-близкия му преследвач Манчестър Сити.

Отборът на Микел Артета се стреми към първа титла от 2004 г. насам – и с аванс от девет точки и седем оставащи мача държи съдбата в свои ръце. Вторият Сити обаче няма намерение да се предава. Тимът на Пеп Гуардиола има мач по-малко и сериозен опит в решаващите фази на сезона.

„Трябва да спечелим много точки“, каза Гуардиола. „Не бяхме достатъчно постоянни и загубихме точки, които трябваше да вземем. Затова сега сме в тази позиция – трябва да печелим всеки мач.“

Сити може да увеличи напрежението, когато приеме лидера на Етихад Стейдиъм на 19 април. Историята показва, че именно април е месецът, в който Сити блести, а Арсенал често се пропуква. Това сочи подробен анализ на bbc.com.

Артета отчаяно иска титлата – след като от 2019 г. насам е спечелил само ФА Къп и Къмюнити Шийлд. Неговият отбор има също седем равенства, но с две загуби по-малко от Сити. Арсенал може да увеличи преднината си с домакинство срещу Борнемут, преди Сити да гостува на Челси.

„Колкото повече наближаваме края, толкова по-важен става всеки мач“, призна Артета. „Утре е голям ден – играчите го знаят, феновете също.“

Април – месецът на истината

От всички 10 месеца на сезона, април е:

най-силният за Манчестър Сити при Гуардиола

най-слабият за Арсенал при Артета

Манчестър Сити има 30 победи в 38 мача през април под ръководството на Гуардиола (5 равенства, 3 загуби) и е отбелязал 102 гола – средно по 2.7 на мач.

Още по-впечатляващо – в последните 21 мача през април:

19 победи

2 равенства

само 1 мач без отбелязан гол

Арсенал, от своя страна, е загубил 7 мача през април при Артета, макар че в последно време формата се подобрява (само 2 загуби в последните 18 мача).

Ключови грешки в миналото

Тези две загуби обаче бяха решаващи:

4:1 от Ман Сити през 2023

2:0 от Астън Вила през 2024

И двете нанесоха сериозен удар върху битката за титлата.

Дори равенствата могат да бъдат фатални – както срещу Евертън, Брентфорд и Кристъл Палас миналия сезон.

Двубоят между първите два отбора следващата неделя може да бъде определящ за титлата. На хартия Арсенал има по-лесна програма (срещу Борнемут и Нюкасъл), докато Манчестър Сити среща Челси и Астън Вила.

Но с оглед на формата на двата отбора през април – битката за титлата далеч не е приключила.


Свързани новини


