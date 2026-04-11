Италия официално обяви кой ще води тима след оставката на Гатузо

Италия официално обяви кой ще води тима след оставката на Гатузо

11 Април, 2026 10:29 544 0

Настоящият селекционер на младежите до 21 години поема „скуадра адзура“ за срещите с Люксембург и Гърция

Италия официално обяви кой ще води тима след оставката на Гатузо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Силвио Балдини ще застане начело на националния отбор на Италия за предстоящите контроли през юни, обявиха официално от местната федерация. Настоящият селекционер на младежите до 21 години поема „скуадра адзура“ за срещите с Люксембург и Гърция.

Решението на FIGC идва в момент на сериозна турбуленция в италианския футбол. След болезненото отпадане в плейофите за Световното първенство, постовете си напуснаха както треньорът Дженаро Гатузо, така и президентът на централата Габриеле Гравина. Тъй като изборите за нов ръководител на федерацията са насрочени за 22 юни, назначаването на постоянен наставник бе отложено за периода след вота.

Програмата на италианците предвижда гостуване на Люксембург на 3 юни, а четири дни по-късно тимът ще премери сили с Гърция на стадион „Панкритио“. Тези проверки ще бъдат последната стъпка преди официалните мачове от Лигата на нациите през септември, където Италия ще премери сили в тежка група с Франция, Белгия и Турция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

