Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
967 или 961 са головете на Кристиано Роналдо?

11 Април, 2026 09:30 659 7

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • голове-
  • ал насър

Ал-Насър спечели трофея, а Роналдо стана голмайстор, но ФИФА не признава турнира за официален

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

967 или 961? Въпросът за броя голове, отбелязани от Кристиано Роналдо през повече от две десетилетия кариера, беше повдигнат през последните дни. В основата на спора са шестте точни попадения на нападателя на Ал-Насър в Арабската клубна шампионска купа през 2023 г.

Ал-Насър спечели трофея, а Роналдо стана голмайстор, но ФИФА не признава турнира за официален. Неяснотата относно статута на тези шест гола предизвика полемика... и португалският нападател не остана безразличен.

Кристиано Роналдо коментира иронично публикация на бразилска фен страница по темата: „Приемането е добродетел.“ Неяснотата все още не е разрешена, но португалският нападател вече зае позиция, която го доближава до така желаните 1000 гола.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да е жив и здрав

    Отговор
    Дано да ги достигне. Браво.

    09:33 11.04.2026

  • 2 А,де?

    Отговор
    ФИФА признава Арабската лига,но не признава Арабската купа

    09:34 11.04.2026

  • 3 Факти от факти

    Отговор
    На Меси цяла Световна купа му подариха, на Роналдо за 6 гола,проблем му правят😉🤣

    Коментиран от #7

    09:35 11.04.2026

  • 4 Aлфа Вълкът

    Отговор
    Тоя все повече заприличва на Бивар Абдула.

    09:37 11.04.2026

  • 5 Факти

    Отговор
    Половината са от дузпи и засади. Като вкараха ВАР и кариерата му приключи.

    Коментиран от #6

    09:42 11.04.2026

  • 6 Ко каза, ко?

    Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    И от тъч да са,гола си е гол.

    09:44 11.04.2026

  • 7 Факти

    Отговор

    До коментар #3 от "Факти от факти":

    Меси беше играч на турнира с най-много голове и асистенции. Нищо не са му подарили. Подаръците бяха за Роналдо, на който половината му голове са от симулирани дузпи и засади. Медиите му надуваха балона за да продават "състезанието" между двамата. Такова никога не е имало. Като се изправяха един срещу друг Меси винаги го разплакваше. Колко класики съм гледам, в които Роналдо не може да си сдържи емоциите и минава от гняв към сълзи. По едно време ме беше жал за него.

    09:52 11.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове