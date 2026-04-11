967 или 961 са головете на Кристиано Роналдо?

967 или 961? Въпросът за броя голове, отбелязани от Кристиано Роналдо през повече от две десетилетия кариера, беше повдигнат през последните дни. В основата на спора са шестте точни попадения на нападателя на Ал-Насър в Арабската клубна шампионска купа през 2023 г.
Ал-Насър спечели трофея, а Роналдо стана голмайстор, но ФИФА не признава турнира за официален. Неяснотата относно статута на тези шест гола предизвика полемика... и португалският нападател не остана безразличен.
Кристиано Роналдо коментира иронично публикация на бразилска фен страница по темата: „Приемането е добродетел.“ Неяснотата все още не е разрешена, но португалският нападател вече зае позиция, която го доближава до така желаните 1000 гола.
🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Sofascore has removed the 6 goals Ronaldo scored in the 2023 Arab Cup. So as it stands, Ronaldo has scored 961 career goals as per the app. 😳 pic.twitter.com/prsxUOWUtX— The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) April 6, 2026
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да е жив и здрав
09:33 11.04.2026
2 А,де?
09:34 11.04.2026
3 Факти от факти
Коментиран от #7
09:35 11.04.2026
4 Aлфа Вълкът
09:37 11.04.2026
5 Факти
Коментиран от #6
09:42 11.04.2026
6 Ко каза, ко?
До коментар #5 от "Факти":И от тъч да са,гола си е гол.
09:44 11.04.2026
7 Факти
До коментар #3 от "Факти от факти":Меси беше играч на турнира с най-много голове и асистенции. Нищо не са му подарили. Подаръците бяха за Роналдо, на който половината му голове са от симулирани дузпи и засади. Медиите му надуваха балона за да продават "състезанието" между двамата. Такова никога не е имало. Като се изправяха един срещу друг Меси винаги го разплакваше. Колко класики съм гледам, в които Роналдо не може да си сдържи емоциите и минава от гняв към сълзи. По едно време ме беше жал за него.
09:52 11.04.2026