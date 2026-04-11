Треньорът на Реал Мадрид: Това e дузпа и тук, и на Луната

11 Април, 2026 14:01 757 1

  • реал мадрид-
  • алваро арбелоа-
  • жирона-
  • футбол-
  • дузпа-
  • ла лигга

Такова е положението, нищо не можеш да направиш

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа коментира падането на Килиан Мбапе в наказателното поле в края на мача между Реал и Жирона (1:1) в Ла Лига.

Главният съдия Хавьер Алберола Рохас не отсъди дузпа в полза на мадридчани.

"За мен това е дузпа, и тук, и на Луната. Просто още един пример. Още една такава седмица. Такова е положението, нищо не можеш да направиш. Нито аз, нито другите разбираме кога трябва да се намеси ВАР. Той се намесва когато му е удобно, а когато не е, не се намесва. Моето мнение ви е известно, а фактите го потвърждават“, сподели Арбелоа.

„Това е абсолютно чиста дузпа. На Килиан му бяха отсъдили нарушение в по-малко очевиден случай от този с дузпата. Имахме много проблеми със съдиите. В този мач, в играта срещу Майорка... нищо ново. Съдията не ни каза нищо по този повод за Мбапе", заяви треньорът на Реал.

"Напускам с чувството, че макар това да не беше най-добрият ни мач, ние трябваше да спечелим. Това е всичко. Имайки предвид ситуациите, които създадохме, и факта, че почти не допуснахме Жирона да създаде нещо“, сподели наставникът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    1 1 Отговор
    Когато чакаш само дузпи това е положението тия се хвърлят като риби нормално за Мадрид когато паднат все съдиите им виновни ако ли бият тишина

    15:15 11.04.2026

