Нападател на ЦСКА за дербито с Левски: Ако трябва, ще умрем на терена

Дуелът с Левски ще бъде битка, в която само един може да оцелее. Това е мнението на нападателят на ЦСКА Йоанис Питас два дни преди вечното дерби.

Кипърският нападател, който изведе „армейците“ с капитанската лента при победата над Монтана, е участвал в две дербита, като все още не познава вкуса на загубата.

„Разбира се, че излизаме срещу Левски за победа. И сме уверени, че можем да я постигнем. Мачовете със „сините“ винаги са еднакво тежки. Ще бъде труден двубой с много битка и напрежение. Сложно е да се предскаже кой ще победи. Но аз познавам отбора и щаба на ЦСКА, и знам, че ако трябва, ще умрем на терена, за да вземем трите точки в понеделник“, сподели нападателят.

Йоанис Питас, който игра над 100 минути при успеха с 1:0 през първия полусезон, описа по интересен начин двубоя, който предстои.

„Ако трябва да опиша мача с една дума, това ще бъде последният оцелял“, сподели за NOVA Питас.

ЦСКА е четвърти във временното класиране с актив от 55 точки и на 14 изоставане от лидера Левски.

В лагера на „червените“ няма контузени състезатели преди последния мач от редовния сезон.

Вечното дерби е в понеделник, 13 април, от 16 часа на Националния стадион „Васил Левски“.