Новини
Спорт »
Бг футбол »
Нападател на ЦСКА за дербито с Левски: Ако трябва, ще умрем на терена

11 Април, 2026 15:29 787 6

  • левски-
  • цска-
  • футбол-
  • йоанис питас

Разбира се, че излизаме срещу Левски за победа

Нападател на ЦСКА за дербито с Левски: Ако трябва, ще умрем на терена - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дуелът с Левски ще бъде битка, в която само един може да оцелее. Това е мнението на нападателят на ЦСКА Йоанис Питас два дни преди вечното дерби.

Кипърският нападател, който изведе „армейците“ с капитанската лента при победата над Монтана, е участвал в две дербита, като все още не познава вкуса на загубата.

„Разбира се, че излизаме срещу Левски за победа. И сме уверени, че можем да я постигнем. Мачовете със „сините“ винаги са еднакво тежки. Ще бъде труден двубой с много битка и напрежение. Сложно е да се предскаже кой ще победи. Но аз познавам отбора и щаба на ЦСКА, и знам, че ако трябва, ще умрем на терена, за да вземем трите точки в понеделник“, сподели нападателят.

Йоанис Питас, който игра над 100 минути при успеха с 1:0 през първия полусезон, описа по интересен начин двубоя, който предстои.

„Ако трябва да опиша мача с една дума, това ще бъде последният оцелял“, сподели за NOVA Питас.

ЦСКА е четвърти във временното класиране с актив от 55 точки и на 14 изоставане от лидера Левски.

В лагера на „червените“ няма контузени състезатели преди последния мач от редовния сезон.

Вечното дерби е в понеделник, 13 април, от 16 часа на Националния стадион „Васил Левски“.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Левски 1914

    12 5 Отговор
    Мача с доведения Литекс не е никакво дерби цска ФАЛИРА, не пишете глупости!

    15:47 11.04.2026

  • 3 Левски

    10 6 Отговор
    Само им вижте кого са сложили за съдия тия от Съд.комисия.Същия този Гребен ощети Левски за Суперкупата със Лудогорец и сега ще направи същото помнете ми думата.Всичко се прави Припознатия обор да спечели.Наказаха умишлено Веласкес да не е на пейката а също и Майкон.Та си направете изводите сами и Вили Вуцов е прав че се прави всичко възможно Левски да не стане шампион.

    15:49 11.04.2026

  • 4 Припока

    7 3 Отговор
    Истинския ЦСКА умря преди много години, за дерби и дума не може да става. Това подобие на отборче е ,,творение" на гениалния план на простака Ичката Кауфлана и Гришата от Микре. А този сарацин да си мре, негова работа..

    16:22 11.04.2026

  • 5 Герена

    4 1 Отговор
    Епа умрете

    16:46 11.04.2026

  • 6 Ъхъ!!!

    0 2 Отговор
    То вие, българските футболисти сте така умрели, че нема накъде повече!

    17:07 11.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове