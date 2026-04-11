И феновете на Левски с шествие преди мача с ЦСКА

Феновете на Левски ще организират шествие преди предстоящото дерби от XXX кръг на efbet Лига срещу ЦСКА. Мачът ще започне в понеделник, 13 април, от 16:00 ч. Традиционно "сините" привърженици ще потеглят към Националния стадион от столичния булевард "Тодор Александров". Шествието в синьо ще започне в 13:00 часа.
1 Пустиня(к)
19:34 11.04.2026
2 ДрБр
19:36 11.04.2026
3 Само Лефски
19:58 11.04.2026
4 къде мога
20:10 11.04.2026
5 Сатана Z
20:28 11.04.2026