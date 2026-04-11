Шефът на Ливърпул опита да успокои феновете, докато протестите срещу цените ескалират

Изпълнителният директор на Ливърпул Били Хоугън написа писмо до всички притежатели на сезонни билети и членове на клуба в последен опит да уталожи протестите преди съботния домакински мач срещу Фулъм.

Това идва, след като Ливърпул обяви миналия месец, че цената на билетите ще се увеличи в съответствие с инфлацията през следващите три сезона.

След това една от големите фенски организации започна кампания с наименование "нито паунд на стадиона", призовавайки привържениците да похарчат парите си в местни бизнеси вместо на Анфийлд за мача с Фулъм.

В четвъртък друга фенска структура потвърди, че ще премахне знамената и банерите си от сектора "Коп" за "останалите мачове".

"Футболният клуб Ливърпул напълно зачита правото на привържениците да протестират и признаваме тези поддръжници, които са против този подход. Но бихме искали да помолим за едно нещо в предстоящите дни и седмици: всеки протест и всяка дискусия да се основава на фактите, какво се променя, защо се променя и какво означава това в реални стойности. Нашите оперативни разходи за мачовете на Анфийлд са се увеличили значително през последните години, с 85%, включително разширението на "Анфийлд Роуд" (или 57% без него), през последното десетилетие, като сметките за комунални услуги са се повишили със 107% само през последните четири години, а данъците за бизнеса с 286% през същия период", написа Хоугън.

Американецът продължи, обяснявайки, че увеличението от три процента би означавало, че за следващия сезон сезонният билет за възрастен с общ достъп ще струва между 1.13 и 1.42 паунда допълнително на мач. Хоугън заяви, че текущите прогнози предвиждат цената на билет за възрастен с общ достъп за един мач да се увеличи между 3 и 4.50 паунда за пълните три години.

"Замразихме цените на сезонните билети с общ достъп в осем от последните десет сезона. Днес най-евтиният билет за мач на "Коп" е на същата цена, каквато е била преди 15 години, въпреки кумулативната инфлация в британската икономика от около 45% през този период", написа още той.