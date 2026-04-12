Интер Маями с Меси и Суарес се задоволи само с равен срещу Ню Йорк Ред Булс

Интер Маями с Меси и Суарес се задоволи само с равен срещу Ню Йорк Ред Булс

12 Април, 2026 07:45 498 1

Това бе трето реми за “чаплите”, с което те останаха на трето място в Източната конференция на четири точки от лидера Нешвил

Интер Маями с Меси и Суарес се задоволи само с равен срещу Ню Йорк Ред Булс - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Интер Маями направи равенство 2:2 с Ню Йорк Ред Булс в домакински мач от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

Това бе трето реми за “чаплите”, с което те останаха на трето място в Източната конференция на четири точки от лидера Нешвил. Нюйоркчани от своя страна заемат последното седмо място, даващо право на участие в плейофите на същата конференция.

Както по принцип от началото на сезона Хавиер Масчерано остави на пейката за първия съдийски сигнал Луис Суарес, а сред титулярите бе съотборникът му от дрийм тийма на Барселона Лионел Меси. На “зеления килим” за началото на двубоя стъпи и доскорошният играч на Атлетико Мадрид Родриго де Пол.

Хорхе Рувалкаба даде аванс на нюйоркчани в 15-ата минута.

“Чаплите” възстановиха паритета в първата минута на добавеното време.

Малко след подновяването на играта домакините успяха да осъществят и пълен обрат след попадението на Херман Бертераме в 55-ата минута.

Роберт Фолодер от Ню Йорк Ред Булс вкара в 66-ата минута, но попадението му бе отменено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради засада. В 77-ата минута вече падна редовен гол за гостите, а в негов автор се превърна 17-годишният Адри Мехмети.

В 79-ата минута на терена се появи Луис Суарес, който замени Иън Фрей, но неговото присъствие не промени развоя на събитията и домакините трябваше да се задоволят със спечелването на само една точка. Следващият мач на Интер Маями ще бъде срещу Колорадо Рапидс. Срещата е на 18-и април (събота), “чаплите” гостуват, а първият съдийски сигнал е насрочен за 23:30 часа българско време.

Освен Меси и Суарес, в нощта на 11-и срещу 12-и април (събота срещу неделя) играха още и отборите на други бивши европейски звезди. Преди полунощ се състояха две срещи, като в едната от тях Остин отстъпи с 1:2 пред Лос Анджелис Галакси на Марко Ройс. Германецът направи асистенция за първото от двете попадения на своя тим.

В другия мач преди полунощ Портланд Тимбърс надви ФК Лос Анджелис на Юго Лорис и Хюн-Мин Сон с 2:1. И двамата бивши футболисти на Тотнъм обаче не бяха в групата за срещата.

След полунощ Ванкувър Уайткапс на Томас Мюлер победи Ню Йорк Сити с 2:0 като домакин. Мюлер бе в стартовия състав на канадците, изведе тима си с капитанската лента и изигра цял мач.


