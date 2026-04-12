Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ал Насър записа нова победа, Роналдо пак вкара

12 Април, 2026 07:15 687 4

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • ал насър

Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ал Насър постигна победа с 2:0 като гост на Ал Ахдуд в двубой от 28-ия кръг на саудитската Про Лига.

Кристиано Роналдо даде преднина на своя тим в 15-ата минута, а неговият сънародник Жоао Феликс удвои резултата в началото на втората част – в 47-ата минута.

След този успех Ал Насър оглавява класирането с 73 точки, като има аванс от пет пред Ал Хилал. До края на сезона остават още шест кръга. От своя страна Ал Ахдуд се намира в зоната на изпадащите на 17-та позиция с 16 точки.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    4 2 Отговор
    Кого го интересува това първенство. Да отиде в друга страна!

    07:34 12.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бял

    2 0 Отговор
    Най-великият!!!

    08:47 12.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове