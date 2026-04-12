Ал Насър записа нова победа, Роналдо пак вкара

Ал Насър постигна победа с 2:0 като гост на Ал Ахдуд в двубой от 28-ия кръг на саудитската Про Лига.

Кристиано Роналдо даде преднина на своя тим в 15-ата минута, а неговият сънародник Жоао Феликс удвои резултата в началото на втората част – в 47-ата минута.

След този успех Ал Насър оглавява класирането с 73 точки, като има аванс от пет пред Ал Хилал. До края на сезона остават още шест кръга. От своя страна Ал Ахдуд се намира в зоната на изпадащите на 17-та позиция с 16 точки.