Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона хвърчи към титлата в Ла Лига, може да стане шампион в Ел Класико

Барселона хвърчи към титлата в Ла Лига, може да стане шампион в Ел Класико

11 Април, 2026 21:42 743 1

  • барселона-
  • еспаньол-
  • футбол-
  • ла лига

Спечелиха каталунското дерби с Еспаньол с 4:1

Барселона хвърчи към титлата в Ла Лига, може да стане шампион в Ел Класико
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона се възползва от подаръка на Реал Мадрид в събота и дръпна с 9 точки на върха в Ла Лига след 31-вия кръг. Това стана факт след домакински успех с 4:1 над Еспаньол в каталунското дерби. Това прави “блаугранас” почти сигурни шампиони на Испания за втора поредна година. На всичко отгоре има вероятност Барса да триумфира с титлата дори в директното дерби с Реал на 10 май, тъй като след него ще остават само три кръга.

След като в събота Реал Мадрид стигна само до 1:1 срещу Жирона, сега шампионите ще дръпнат с девет точки при евентуален успех.

Барселона хвърчи към титлата в Ла Лига, може да стане шампион в Ел Класико

Барса наложи натиск още в началото и в десетата минута стигна до гол. Тогава Феран Торес се възползва от пасивното действие на вратаря Дмитрович при корнер и с глава беше точен за 1:0. Центрирането беше на Ламин Ямал.

Само две минути по-късно "папагалчетата" имаха възможност да изравнят, след като Кике Гарсия беше изведен сам срещу вратаря, но той избра да стреля отдалеч и за Жоан Гарсия беше лесно да улови топката.

"Блаугранас" обаче продължаваха да доминират и в 25-ата стигнаха до втория си гол, реализиран отново от Феран, при това пак след асистенция на Ямал.

Барселона хвърчи към титлата в Ла Лига, може да стане шампион в Ел Класико

Както и след първото попадение, футболистите на Еспаньол пропуснаха да реализира и този път. В случая в 27-ата минута Тайрис Долан опита центриране, но топката директно падна върху гредата на вратата на домакините.

Малко не достигна и на Ямал да вкара за 3:0 от пряк свободен удар в 31-вата.

Няколко минути по-късно защитникът на Барса Жерард Мартин се хвана за десния и после на полувремето беше заменен.

Барселона хвърчи към титлата в Ла Лига, може да стане шампион в Ел Класико

Две отлични спасявания на Дмитрович в рамките на секунди в 40-ата минута оставиха резултата само 2:0.

Феран Торес се зарадва за трети път в 54-тата, но засада на Ерик Гарсия преди това го лиши от хеттрика.

На всичко отгоре две минути по-късно Еспаньол върна един, след като точен беше Пол Лосано.

Фермин Лопес можеше да върне аванса на Барса от два гола, но в 61-вата пропусна с глава от няколко метра. Също отличен шанс пропусна и Рашфорд в 66-ата.

Барселона хвърчи към титлата в Ла Лига, може да стане шампион в Ел Класико

Друг от появилите се от пейката - Жоао Кансело, направи отлично включване в атака в 69-ата, но Дмитрович спаси.

И докато футболистите на Ханзи Флик се изреждаха да пропускат, в 80-ата късметът ги спаси от изравнителен гол. Тогава сантиметри не достигнаха на Роберто Фернандес да вкара на празна врата.

Барселона хвърчи към титлата в Ла Лига, може да стане шампион в Ел Класико

Все пак до изненада не се стигна, тъй като в 87-ата Ямал се възползва от ново грешно решение на вратаря Дмитрович и вкара за 3:1.

След още само две минути Ямал изработи ново попадение, след като изведе Де Йонг, който пък подаде на Рашфорд за 4:1.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    2 0 Отговор
    Там друго не се ражда освен ритни топка и трафик на наркота

    21:53 11.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове