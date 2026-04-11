Барселона хвърчи към титлата в Ла Лига, може да стане шампион в Ел Класико

Барселона се възползва от подаръка на Реал Мадрид в събота и дръпна с 9 точки на върха в Ла Лига след 31-вия кръг. Това стана факт след домакински успех с 4:1 над Еспаньол в каталунското дерби. Това прави “блаугранас” почти сигурни шампиони на Испания за втора поредна година. На всичко отгоре има вероятност Барса да триумфира с титлата дори в директното дерби с Реал на 10 май, тъй като след него ще остават само три кръга.

След като в събота Реал Мадрид стигна само до 1:1 срещу Жирона, сега шампионите ще дръпнат с девет точки при евентуален успех.

Барса наложи натиск още в началото и в десетата минута стигна до гол. Тогава Феран Торес се възползва от пасивното действие на вратаря Дмитрович при корнер и с глава беше точен за 1:0. Центрирането беше на Ламин Ямал.

Само две минути по-късно "папагалчетата" имаха възможност да изравнят, след като Кике Гарсия беше изведен сам срещу вратаря, но той избра да стреля отдалеч и за Жоан Гарсия беше лесно да улови топката.

"Блаугранас" обаче продължаваха да доминират и в 25-ата стигнаха до втория си гол, реализиран отново от Феран, при това пак след асистенция на Ямал.

Както и след първото попадение, футболистите на Еспаньол пропуснаха да реализира и този път. В случая в 27-ата минута Тайрис Долан опита центриране, но топката директно падна върху гредата на вратата на домакините.

Малко не достигна и на Ямал да вкара за 3:0 от пряк свободен удар в 31-вата.

Няколко минути по-късно защитникът на Барса Жерард Мартин се хвана за десния и после на полувремето беше заменен.

Две отлични спасявания на Дмитрович в рамките на секунди в 40-ата минута оставиха резултата само 2:0.

Феран Торес се зарадва за трети път в 54-тата, но засада на Ерик Гарсия преди това го лиши от хеттрика.

На всичко отгоре две минути по-късно Еспаньол върна един, след като точен беше Пол Лосано.

Фермин Лопес можеше да върне аванса на Барса от два гола, но в 61-вата пропусна с глава от няколко метра. Също отличен шанс пропусна и Рашфорд в 66-ата.

Друг от появилите се от пейката - Жоао Кансело, направи отлично включване в атака в 69-ата, но Дмитрович спаси.

И докато футболистите на Ханзи Флик се изреждаха да пропускат, в 80-ата късметът ги спаси от изравнителен гол. Тогава сантиметри не достигнаха на Роберто Фернандес да вкара на празна врата.

Все пак до изненада не се стигна, тъй като в 87-ата Ямал се възползва от ново грешно решение на вратаря Дмитрович и вкара за 3:1.

След още само две минути Ямал изработи ново попадение, след като изведе Де Йонг, който пък подаде на Рашфорд за 4:1.