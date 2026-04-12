Спортът по ТВ в неделя (12 април)

06.00 Суперкарс, трето състезание в Тауто МАХ Спорт 1
08.50 Лека атлетика: Маратон на Париж Евроспорт 1
10.00 Рали, Световен шампионат, Хърватия МАХ Спорт 2
11.00 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3
11.30 Колоездене: Париж Рубе, мъже Евроспорт 1
13.00 Баскетбол, Манреса – Ховентуд Диема спорт 2
13.30 Дженоа – Сасуолон МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, Уникаха – Валенсия Диема спорт
14.00 Бирмингам – Лестър Нова спорт
14.00 Фолкърк – Рейнджърс Ринг
14.00 Рали, Световен шампионат, Хърватия МАХ Спорт 2
14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Сардиния, MX2, първо състезание Евроспорт 2
14.30 Елверсберг – Шалке Диема спорт 3
15.00 Осасуна – Бетис МАХ Спорт 4
15.00 Мотокрос: Световен шампионат в Сардиния, MXGP, първо състезание Евроспорт 2
16.00 Парма – Наполи МАХ Спорт 3
16.00 Кристъл Палас – Нюкасъл Нова спорт
16.00 Нотингам – Астън Вила Диема спорт
16.00 Съндърланд – Тотнъм Диема спорт 2
16.00 НЕК – Фейенорд Ринг
16.00 Тенис, турнир в Монте Карло, финал МАХ Спорт 1
16.00 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3
16.30 Кьолн – Вердер Диема спорт 3
17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Сардиния, MX2, второ състезание Евроспорт 2
17.15 Майорка – Райо Валекано МАХ Спорт 4
17.45 Алкмаар – Хееренвеен Ринг
18.00 Колоездене: Париж Рубе, жени Евроспорт 1
18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Сардиния, MXGP, второ състезание Евроспорт 2
18.15 Тулуза – Лил Диема спорт
18.30 Челси – Манчестър Сити Диема спорт 2
18.30 Щутгарт – Хамбургер Диема спорт 3
19.00 Болоня – Лече МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Перуджа – Пиаченца МАХ Спорт 2
19.00 Голф, Ю Ес Мастърс Нова спорт
19.30 Селта – Овиедо МАХ Спорт 4
20.00 Бенфика – Насионал Ринг
20.30 Майнц – Фрайбург Диема спорт 3
21.45 Комо – Интер МАХ Спорт 3
21.45 Лион – Лориен Диема спорт 2
22.00 Атлетик – Виляреал МАХ Спорт 4
22.00 Наскар, състезание в Бристол МАХ Спорт 1
22.00 НХЛ, Вашинггон – Питсбърг МАХ Спорт 2
22.30 Ещорил – Порто Ринг
23.00 Конен спорт, Световна купа БНТ 3
01.00 НБА, Бостън - Орландо Диема спорт 2
03.00 Кълъмбъс – Орландо МАХ Спорт 4
03.30 НБА, ЛА Клипърс – Голдън Стейт Диема спорт
