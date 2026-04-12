Спортът по ТВ в неделя (12 април)

Спортът по ТВ в неделя (12 април)

12 Април, 2026 07:30

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (12 април) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

06.00 Суперкарс, трето състезание в Тауто МАХ Спорт 1

08.50 Лека атлетика: Маратон на Париж Евроспорт 1

10.00 Рали, Световен шампионат, Хърватия МАХ Спорт 2

11.00 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3

11.30 Колоездене: Париж Рубе, мъже Евроспорт 1

13.00 Баскетбол, Манреса – Ховентуд Диема спорт 2

13.30 Дженоа – Сасуолон МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Уникаха – Валенсия Диема спорт

14.00 Бирмингам – Лестър Нова спорт

14.00 Фолкърк – Рейнджърс Ринг

14.00 Рали, Световен шампионат, Хърватия МАХ Спорт 2

14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Сардиния, MX2, първо състезание Евроспорт 2

14.30 Елверсберг – Шалке Диема спорт 3

15.00 Осасуна – Бетис МАХ Спорт 4

15.00 Мотокрос: Световен шампионат в Сардиния, MXGP, първо състезание Евроспорт 2

16.00 Парма – Наполи МАХ Спорт 3

16.00 Кристъл Палас – Нюкасъл Нова спорт

16.00 Нотингам – Астън Вила Диема спорт

16.00 Съндърланд – Тотнъм Диема спорт 2

16.00 НЕК – Фейенорд Ринг

16.00 Тенис, турнир в Монте Карло, финал МАХ Спорт 1

16.00 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3

16.30 Кьолн – Вердер Диема спорт 3

17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Сардиния, MX2, второ състезание Евроспорт 2

17.15 Майорка – Райо Валекано МАХ Спорт 4

17.45 Алкмаар – Хееренвеен Ринг

18.00 Колоездене: Париж Рубе, жени Евроспорт 1

18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Сардиния, MXGP, второ състезание Евроспорт 2

18.15 Тулуза – Лил Диема спорт

18.30 Челси – Манчестър Сити Диема спорт 2

18.30 Щутгарт – Хамбургер Диема спорт 3

19.00 Болоня – Лече МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Перуджа – Пиаченца МАХ Спорт 2

19.00 Голф, Ю Ес Мастърс Нова спорт

19.30 Селта – Овиедо МАХ Спорт 4

20.00 Бенфика – Насионал Ринг

20.30 Майнц – Фрайбург Диема спорт 3

21.45 Комо – Интер МАХ Спорт 3

21.45 Лион – Лориен Диема спорт 2

22.00 Атлетик – Виляреал МАХ Спорт 4

22.00 Наскар, състезание в Бристол МАХ Спорт 1

22.00 НХЛ, Вашинггон – Питсбърг МАХ Спорт 2

22.30 Ещорил – Порто Ринг

23.00 Конен спорт, Световна купа БНТ 3

01.00 НБА, Бостън - Орландо Диема спорт 2

03.00 Кълъмбъс – Орландо МАХ Спорт 4

03.30 НБА, ЛА Клипърс – Голдън Стейт Диема спорт


