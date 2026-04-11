17-годишен съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

Ливърпул прекъсна лошата си серия от три поредни загуби във всички турнири, след като победи с 2:0 Фулъм на "Крейвън Котидж" в двубой от 32-рия кръг на Премиър лийг. Това бе първи успех на мърсисайдци над този съперник, откакто начело на отбора е Арне Слот. С него Ливърпул се укрепи в топ 5, като в момента е на четири точки пред отбора на Челси, който утре приема Манчестър Сити.

Днес 17-годишният Рио Нгумоа бе двигателят на доста по-добрата игра на "червените". Талантливото крило откри резултата със страхотен гол и на 17 години и 225 дни стана най-младият играч на Ливърпул, който се е разписвал на "Анфийлд" в Премиър лииг, измествайки Рахийм Стърлинг. След това Нгумоа имаше важен принос и за гола на Мохамед Салах, с който домакините удвоиха преднината си. След почивката двубоят бе доста по-равностоен, като и двата отбора имаха възможности за гол, но нов такъв така и не падна.

Ливърпул започна добре, като доста активни бяха Фримпонг, Нгумоа и Салах. Един удар на Робъртсън малко след границата на наказателното поле бе блокиран, а в 13-ата минута Салах имаше първата си възможност, след като получи добро подаване от Фримпонг, освободи се и стреля силно от малък ъгъл, но Лено изби.

В 17-ата минута Нгумоа падна в наказателното поле след контакт с Оскар Боб и поиска дузпа, но Антъни Тейлър даде знак, че не вижда нарушение. Три минути след това Гакпо нанесе хубав удар от границата на наказателното поле, но топката премина покрай гредата.

В 22-рата Фримпонг запази топката, която след това стигна до Салах, който опита да стреля, а можеше да върне към Джоунс или да продължи към Нгумоа. Ударът му отблизо очаквано бе блокиран.

Постепенно Фулъм започна да поглежда по-често към вратата на мърсисайдци. В 32-рата минута Оскар Боб получи в наказателното поле и стреля, но Мамардашивли изби. Малко след това бившият играч на Ливърпул Хари Уилсън шутира много технично от границата на наказателното поле, но топката премина над напречната греда.

В период, в който мърсисайдци изглеждаше, че отстъпват инициативата, домакините стигнаха до гола. Виртц изнесе топката през центъра, след което подаде вляво към Нгумоа. 17-годишният талант на няколко пъти финтира Кастан, след което стреля много технично в далечния ъгъл, вкарвайки втория си гол в Премиър лийг - 1:0.

Само четири минути по-късно Ливърпул нанесе втори удар. Отново голяма заслуга имаше Нгумоа, който за пореден път проби отляво, след което центрира. Гакпо свали топката за Салах, който много технично стреля в далечния ъгъл за 2:0.

Къртис Джоунс получи разтежение в края на първото полувреме и на почивката бе заменен от Гравенберх.

В самото начало на втората част Лукич прати топката във вратата на Мамардашвили, но това попадение правилно бе отменено заради засада.

В 50-ата минута Ливърпул организира много добра контраатака. Салах и Фримпонг за пореден път днес комбинираха добре помежду си, след което нидерландецът центрира в наказателното поле към своя сънардник Гакпо, който обаче не успя да овладее добре и пропусна чудесна възможност.

Малко след това Нгумоа центрира много качествено към далечната греда, където Виртц засече от въздуха, но изстрелът му бе много неточен.

В 62-рата минута Муниз бе оставен сам и засече с глава центриране от корнер, но Виртц в последния момент отклони топката.

Фумъм натисна в следващите минути и стигна до няколко корнера пред вратата на Мамардашвили. Слот реагира с тройна смяна в 68-ата минута. Исак, Мак Алистър и Гомес замениха съответно, Нгумоа, Виртц и Фримпонг. Феновете на "Анфийлд" аплодираха най-бурно тийнейджъра.

В 73-тата минута Салах намери с прекрасен пас Гакпо в наказателното поле. Нидерландецът реши да завършва сам и ударът му бе блокиран, а можеше да потърси подаване към Исак.

Смит-Роу бе на сантиметри от това да намели в 78-ата минута, когато засече подаване на Сесеньо. Топката обаче премина встрани. Малко след това Мак Алистър стреля покрай вратата след добра атака на домакините.

В 86-ата минута удар на Раул Хименс също не бе достатъчно точен. Това бе всичко по-интересно.