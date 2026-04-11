Игор Тиаго пренаписа историята на бразилците във Висшата лига (ВИДЕО)

11 Април, 2026 19:59 763 0

Бившият реализатор на Лудогорец изпревари постиженията на други бразилци в английския елит

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Брентфорд Игор Тиаго, който неотдавна направи дебют за националния тим на Бразилия, се превърна в първия бразилски футболист, достигнал границата от 20 попадения в рамките на един сезон във Висшата лига.

Бившият реализатор на Лудогорец отбеляза още в третата минута в срещата срещу Евертън, реализирайки точно изпълнена дузпа. Така той изпревари постиженията на други бразилци в английския елит като Роберто Фирмино (Ливърпул), Габриел Мартинели (Арсенал) и Матеусш Куня (Уулвърхемптън Уондърърс/Манчестър Юнайтед), които имат най-много по 15 гола в рамките на една кампания.

Тиаго стана и едва третият играч в историята на Брентфорд, достигнал кота 20 през един сезон в елита на Англия. Преди него това сториха Айвън Тони и Брайън Мбемо.

Любопитна подробност е, че от началото на сезона бразилецът е изпълнил десет наказателни удара за своя тим, като е реализирал девет от тях, демонстрирайки висока ефективност от бялата точка.

В класирането при голмайсторите през настоящата кампания Игор Тиаго към момента изостава с две попадения от лидера Ерлинг Халанд от Манчестър Сити с 22.

Очакванията са Тиаго да попадне в окончателния списък на селекционера на Бразилия Карло Анчелоти за Световното първенство през лятото.


