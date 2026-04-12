Флорентино Перес: В Реал Мадрид никой не се предава, ще продължим да се борим

12 Април, 2026 21:30 537 1

Само ден след като Барселона дръпна с девет точки на върха в Ла Лига и предвид негативния резултат срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига, босът на мадридчани увери, че предаването не е вариант

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес демонстрира непоколебим оптимизъм въпреки тежката ситуация, в която изпадна „кралският клуб” през последните часове. Само ден след като Барселона дръпна с девет точки на върха в Ла Лига и предвид негативния резултат срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига, босът на мадридчани увери, че предаването не е вариант.

На емоционално събитие, на което бяха почетени дългогодишни членове на клуба, Перес подчерта борбения дух на „лос бланкос”. „Тук никой не се предава и ще продължим да се борим, година след година, до последния момент, за да се опитаме да добавяме още титли към най-голямата колекция от трофеи в историята на спорта, която притежава нашият клуб“, категоричен бе той. Президентът припомни успехите от последните 15 години, през които Белия балет е завоювал внушителните 58 трофея във футбола и баскетбола.

Освен спортните цели, Перес акцентира и върху мащабната модернизация на стадион „Сантиаго Бернабеу”. Той определи съоръжението като „авангардна и модерна икона”, която вече привлича интереса на световни организации като НФЛ. По думите му трансформацията на стадиона ще го превърне в един от най-големите туристически центрове на Мадрид и Испания, осигурявайки максимален комфорт и сигурност за привържениците.

В рамките на церемонията клубът награди своите най-верни членове, като бяха раздадени 440 златни значки за 50-годишна вярност и 290 златни значки с диаманти за тези, които са част от Реал Мадрид вече шест десетилетия. Перес завърши с призив за гордост от икономическата и институционална стабилност на клуба, който продължава да доминира в световните класации.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ники

    2 0 Отговор
    време ти е за пенсия...вън деде...

    21:55 12.04.2026

