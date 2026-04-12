Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид иска Тони Кроос да се завърне на "Бернабеу"

Реал Мадрид иска Тони Кроос да се завърне на "Бернабеу"

12 Април, 2026 19:00 590 0

  • реал мадрид-
  • тони кроос-
  • футбол

Ръководството смята, че приносът на Кроос към ежедневните операции на клуба може да повлияе на развитието, независимо от позицията му

Реал Мадрид иска Тони Кроос да се завърне на "Бернабеу" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид предприема стъпки по връщането на бившия халф Тони Кроос в клуба. „Белите“ искат от германеца да заеме позиция в спортната структура на “Бернабеу“, съобщава “Ас”.

Ръководството смята, че приносът на Кроос към ежедневните операции на клуба може да повлияе на развитието, независимо от позицията му. Подчертава се, че президентът Флорентино Перес лично настоява за завръщането на бившия играч, но подробностите за сътрудничеството все още не са финализирани.

Кроос игра за „белия балет“ от 2014 до 2024 г., когато сложи край на кариерата си. През този период халфът спечели Шампионската лига пет пъти и титлата в испанското първенство четири пъти, припомня БТА.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове