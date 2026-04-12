Стоичков на Великден: Бъдете заедно и вярвайте в доброто

Легендата на българския футбол и носител на „Златната топка“ Христо Стоичков отбеляза днешния светъл празник - Възкресение Христово. Камата пожела здраве, радост и повече усмивки във всеки дом.

"Скъпи приятели, пожелавам ви светъл Великден! Нека има здраве, радост и повече усмивки във всеки дом. Бъдете заедно и вярвайте в доброто. Христос Воскресе!", каза във видео обръщение Христо Стоичков.