Легенда: ЦСКА е трагедия, в атака сме за „Кошмари в кухнята“

12 Април, 2026 18:29 1 015 3

Не ми харесва, какво да мисля? Има ли някой, на когото да му харесва?

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на ЦСКА Георги Георгиев - Гецата не спести критики към представянето на "армейците" в последните мачове преди дербито с Левски.

"Не ми харесва, какво да мисля? Има ли някой, на когото да му харесва?", отсече бившият плеймейкър.

Според него отборът играе неубедително и разчита на късмет в последните минути.

"Всеки мач го караме до края, до добавеното време. Ако това е тактика - голяма тактика! Да трепериш срещу последния в класирането не е нормално", заяви Гецата.

Той беше особено критичен към играта в атака, където според него липсва всичко необходимо.

"Няма скорост, няма креативност, няма присъствие пред вратата. Само подавания назад и настрани, после безсмислени центрирания. Уж взехме Кошмара, а в атака сме за "Кошмари в кухнята"!"

Въпреки победите, Георгиев не е убеден, че този стил ще носи успех дълго.

"Печелят, но докога? В защита има пробойни. Срещу Берое можеше да стане съвсем друго при дузпа и червен картон. В Монтана беше трагедия. Така не се играе, ако искаш да си сериозен отбор."

Гецата коментира и работата на Христо Янев, като призна, че го харесва, но не може да игнорира видяното на терена.

"Не мога да излъжа какво виждам. Янев е най-успешният от последните треньори, но играта трябва да се подобри. Нещо куца - дали е психика, физика или тактика, те трябва да си го решат."

По отношение на дербито с Левски, легендата очаква различно лице от "червените".

"Левски се вдигна с победата над Арда. Очаквам силен мач от тях, но се надявам и ЦСКА да се събуди. Ние нямаме какво да губим - няма да станем шампиони, така че напрежението е в тях."

Той припомни, че есенният успех е дошъл трудно и призова за по-силно представяне.

"Тогава ги бихме с половин удар. Сега трябва да покажем повече - има какво да доказват след слабите мачове."

Гецата завърши с апел за футболно дерби без ексцесии.

"Стадионът ще е пълен - това е хубаво. Но се надявам да няма простотии, бомби и блъсканици. Време е това да спре.", каза той пред "Тема Спорт".


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ти говориш

    3 2 Отговор
    за литекс софя

    18:32 12.04.2026

  • 2 Ментето няма нищо общо с ЦСКА

    3 1 Отговор
    Сбирток от чужденци, за препродажба! Много са добри за турнир с Бистрешките тигри!

    18:49 12.04.2026

  • 3 Гост

    0 0 Отговор
    Целият български футбол е един голям кошмар в кухнята, чичи

    19:45 12.04.2026

