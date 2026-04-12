Феновете надъхаха ЦСКА на последната тренировка преди дербито (ВИДЕО)

Феновете на ЦСКА надъхаха футболистите за дербито с Левски. Това се случи на последната тренировка на тима в клубната база в Панчарево.
Пред отбора говори лидерът на сектор "Г" - Иван Велчев. "Трябва да бъдем единни, ние ще бъдем зад вас. Пожелаваме ви успех", обяви Кюстендилеца.
От кадрите, публикувани от ЦСКА, се вижда, че всички футболисти тренират в отлично настроение и изглеждат готови за големия мач с Левски.
Клипът завършва с Джеймс Ето'о, който беше "червеният" герой в последното издание на дуела.
