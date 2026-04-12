Феновете надъхаха ЦСКА на последната тренировка преди дербито (ВИДЕО)

Феновете надъхаха ЦСКА на последната тренировка преди дербито (ВИДЕО)

12 Април, 2026 20:30 476 1

Трябва да бъдем единни, ние ще бъдем зад вас

Феновете надъхаха ЦСКА на последната тренировка преди дербито (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Феновете на ЦСКА надъхаха футболистите за дербито с Левски. Това се случи на последната тренировка на тима в клубната база в Панчарево.

Пред отбора говори лидерът на сектор "Г" - Иван Велчев. "Трябва да бъдем единни, ние ще бъдем зад вас. Пожелаваме ви успех", обяви Кюстендилеца.

От кадрите, публикувани от ЦСКА, се вижда, че всички футболисти тренират в отлично настроение и изглеждат готови за големия мач с Левски.

Клипът завършва с Джеймс Ето'о, който беше "червеният" герой в последното издание на дуела.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихи , смех

    1 1 Отговор
    Селско дерби, ама като няма риба и рака е риба!

    20:39 12.04.2026

