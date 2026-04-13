Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в понеделник (13 април)

13 Април, 2026 07:15 726 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Ивайло Борисов

12.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Мюнхен МАХ Спорт 4

12.45 Етър – Дунав Диема спорт

16.00 ЦСКА – Левски Диема спорт

17.45 Ал Ахли – Ал Духаил Нова спорт

19.00 Берое – Локомотив (Пд) Диема спорт

20.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1

21.00 Ал Хилал – Ал Сад Диема спорт 3

21.30 Валядолид – Ейбар МАХ Спорт 2

21.45 Фиорентина – Лацио МАХ Спорт 3

22.00 Леванте – Хетафе МАХ Спорт 4

22.00 Манчестър Юнайтед – Лийдс Диема спорт 2

02.00 НХЛ, Тампа Бей – Детройт МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове