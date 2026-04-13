Голямо шоу в Комо: Интер е на крачка от Скудетото в мач със седем гола и пълен обрат

Интер преживя истински инфаркт на терена в Комо, но в крайна сметка се наложи с 4:3 след невероятен обрат и се доближи значително до завоюването на Скудетото.



Комо на Сеск Фабрегас доминираше тотално в първата част и закономерно поведе с 2:0. Нико Пас откри резултата при добавката след отбита топка от Зомер, а малко преди почивката аржентинецът отново блесна. След дълго изритване на вратаря Буте, Пас финтира защитник и технично прати топката покрай плонжа на швейцарския вратар за 2:0. Шокът за лидера беше пълен.

Секунди преди почивката обаче Интер върна едно попадение, след като Барела центрира от дясно, а забравеният Тюрам отклони в мрежата.



Второто полувреме принадлежеше изцяло на гостите от Милано. В 48-ата минута французинът изравни с мощен удар от далечна дистанция, а десет минути по-късно Дъмфрис завърши обрата с глава след центриране на Чалханоглу от свободен удар. Нидерландецът се разписа и за четвъртия гол в 72-ата минута след поредна асистенция на Чалханоглу.

В края на срещата Комо върна едно попадение с дузпа, реализирана от Да Куня, след намеса на ВАР. В последните секунди съдбата покри Интер. След навалица в наказателното поле на гостите, Хакобо Рамон стреля от упор и уцели напречната греда.

Крайното 3:4 оставя „нерадзурите” начело с 75 точки и аванс от 9 точки пред Наполи шест кръга преди края на сезона.​​​​​​​​​​​​​​​​

